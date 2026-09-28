Sakai Chemical Industry, которая более века выпускает тонкодисперсные порошки, включая основу для театрального грима гейш, планирует увеличить производственные мощности на двузначное число процентов. Причина — рост заказов от производителей конденсаторов для дата-центров. Об этом президент компании Тосиюки Ягура рассказал Bloomberg.

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Компания из Осаки поставляет сырье для многослойных керамических конденсаторов (MLCC) — небольших компонентов, которые регулируют поток энергии в электронике. Среди ее клиентов — Murata Manufacturing и Taiyo Yuden. По словам Ягуры, эти производители пересматривают прогнозы заказов в сторону повышения на каждой встрече. Мощности Sakai Chemical заполняются быстро, отметил он.

Ключевой продукт для этого сегмента — титанат бария. Конденсаторам для ИИ-серверов нужны сверхмелкие, однородные и чистые частицы этого соединения. Производители MLCC умеют получать титанат бария сами, смешивая, обжигая и измельчая соединения бария и титана, но за материалом для серверных конденсаторов обращаются к Sakai Chemical. Компания получает порошок в реакции в жидком растворе при высокой температуре и давлении. Процесс требует точного контроля нескольких параметров.

Компания поставляет этот материал десятилетиями, но резкий рост продаж начался в конце 2025 года, и годовые заказы на часть продуктов выросли вдвое. Ягура признался, что не ожидал такого спроса. По его оценке, темп роста заказов порошков именно для дата-центров немного замедлился, однако бум продлится как минимум до 2027 года.

Финансовые результаты подтверждают смену структуры бизнеса. В последнем квартале прибыль сегмента электронных материалов выросла на 22%, а операционная прибыль компании в целом снизилась на 10%. На нее повлияли слабый спрос на стройматериалы в Японии и изменение трендов на рынке солнцезащитных средств.

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Электронные материалы стали главным источником прибыли и обошли традиционное направление — добавки для пластиков. Акции Sakai Chemical с начала года выросли примерно на 15%.

Повышать цены на частицы для MLCC сверх роста затрат на сырье компания не намерена, хотя Ягура признает, что такая политика влияет на капитализацию.

«Мы скромны, но гордимся тем, что делаем все правильно», — сказал он.

Отдельно он оценил конкуренцию со стороны Китая: местные производители много инвестируют в чипы, полупроводниковые материалы и MLCC и расширяют присутствие на рынке, но японские компании сохраняют преимущество благодаря стабильно высокому качеству.

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