Аналитики федерального портала «Мир квартир» оценили динамику цен за 2024 год на малометражные квартиры и студии в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек. Выяснилось, что цены на жилье в новостройках, площадью до 32 кв. м, выросли на 19,8%, а стоимость 1 кв. м составила 154 445 руб.

Исследователи сообщили, что стоимость 1 кв. м в квартирах, площадью до 32 кв. м, увеличилась в 66 городах из 70, вошедших в исследование, а снижение зафиксировано лишь в четырех — Махачкале (-5,7%), Ярославле (-5,1%), Белгороде (-1%) и Симферополе (-0,3%).

Наибольший рост цен на жилье отмечен в малогабаритных квартирах Новокузнецка (+64%), Омска (+63,4%) и Грозного (+62,8%). Заметно выросли цены также в Астрахани (+50,8%) и Оренбурге (+48,9%). Наименьший рост зафиксирован в Мурманске (+0,5%), Архангельске (+1,3%) и Ставрополе (+3,9%).

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил, что наиболее активно цены повышались в первой половине года, когда действовала безадресная программа льготной ипотеки. По его словам, на рост спроса повлияли ограничения на площадь малогабаритного жилья, которые были установлены в некоторых регионах.

«Там, где официального запрета еще нет, действует запрет негласный, либо застройщики сами на всякий случай не рискуют проектировать студии площадью менее 28 кв. м» — пояснил Луценко.

По его прогнозам, в следующем году средняя площадь квартир вырастет. Сегодня она составляет 27,3 кв. м.

Напомним, что в октябре студии в новостройках подешевели в пяти российских городах-миллионниках. Самая низкая цена за 1 кв. м на рынке первичного жилья зафиксирована в Самаре и Воронеже. Студии сильнее всего подешевели в Санкт-Петербурге, а «однушки» — в Красноярске.