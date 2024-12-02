Эксперты «Яндекс Недвижимости» проанализировали стоимость жилья в октябре в разных городах России. Самая низкая цена за 1 кв. м на рынке первичного жилья зафиксирована в Самаре и Воронеже. Студии сильнее всего подешевели в Санкт-Петербурге, а «однушки» — в Красноярске.

По данным аналитиков, максимальное снижение стоимости студий зафиксировано в Санкт-Петербурге. Цена за 1 кв. м уменьшилась на 4,1% за месяц и составила 235 тыс. руб. Вторым по спаду стал Нижний Новгород, где она опустилась на 3,3% за месяц, до 202 тыс. руб. за 1 кв. м.

Студии также подешевели в Москве на 3,3%, до 367 тыс. руб. за 1 кв. м, Казани (–1%, до 265 тыс. руб.) и Перми (–0,4%, до 148 тыс. руб.).

В остальных крупных российских городах зафиксирован рост медианной цены. Так, в Воронеже стоимость 1 кв. м за месяц увеличилась на 4,9% и составила 141 тыс. руб. Такая динамика связана с существенным сокращением предложения в сегменте.

Снижение цены на однокомнатные квартиры в новостройках отмечено только в четырех российских городах-миллионниках. Лидерами стали Красноярск (–3,8% за месяц, до 134 тыс. руб. за 1 кв. м) и Новосибирск (–2,6% за месяц, до 145 тыс. руб.).

Минимальное снижение цен произошло в Краснодаре (–0,1% за месяц, до 149 тыс. руб.) и Казани (–0,1% за месяц, до 246 тыс. руб.). В других крупных городах стоимость однокомнатных квартир в течение месяца возросла или осталась в прежних значениях.

Стоимость двухкомнатных квартир на первичном рынке снизилась также только в четырех городах. Это Красноярск (–2,1% за месяц, до 145 тыс. руб.), Санкт-Петербург (–2,1% за месяц, до 290 тыс. руб.), Москва (–0,2% за месяц, до 356 тыс. руб.) и Краснодар (–0,1% за месяц, до 129 тыс. руб.).

Больше всего «двушки» подорожали в Уфе (+4,1% за месяц, до 159 тыс. руб.), Самаре (+3,4% за месяц, до 114 тыс. руб.) и Новосибирске (+3,1% за месяц, до 149 тыс. руб.).

Медианная цена 1 кв. м трехкомнатной квартиры в новостройке снизилась в четырех российских миллионниках. Это Санкт-Петербург (–1,9% за месяц, до 274 тыс. руб.), Воронеж (–1,4% за месяц, до 110 тыс. руб.), Красноярск (–1,4% за месяц, до 142 тыс. руб.) и Краснодар (–1,1% за месяц, до 122 тыс. руб.).

Напомним, что в октябре 2024 года спрос на посуточный наем квартир в России увеличился на 86% по сравнению с показателем прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, сообщили эксперты.