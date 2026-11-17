Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к законам о государственных закупках и закупках госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ). Инициатива сенаторов и депутатов во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным предусматривает новые гарантии для малого и среднего бизнеса, ускорение торгов и усиление контроля за заказчиками и поставщиками. Законопроект внесли в Госдуму 11 ноября.

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Одна из ключевых мер — закрепление в договорах по 223-ФЗ взаимной ответственности заказчика и исполнителя за нарушение обязательств. Сейчас условия о штрафах и неустойках часто оказываются несоразмерными, причем основные риски несет поставщик. Новая норма позволит малому и среднему бизнесу требовать пеню за задержку оплаты по установленной формуле — 1/300 ключевой ставки от суммы неисполненных обязательств. Это даст поставщикам дополнительный механизм защиты от просрочек, отмечает эксперт «Контур. Закупок» Евгения Сергиенко.

Поправки также сокращают минимальный срок размещения извещения об аукционе с 15 до семи дней, если начальная цена контракта не превышает 300 млн руб., а для строительных работ — 2 млрд руб. Это ускорит закупки, но сократит время поставщиков на изучение документации, подготовку заявок и банковских гарантий. Риски особенно велики для строительных тендеров с объемными требованиями, предупреждает Сергиенко.

Кроме того, порог стоимости контракта для электронного запроса котировок с участием МСП предлагается повысить с 7 млн до 10 млн руб. Эта процедура требует меньше документов и занимает меньше времени, чем электронный аукцион. Изменение позволит небольшим компаниям претендовать на более крупные заказы, в том числе на ремонт зданий и поставку оборудования, считает Сергиенко.

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Одновременно законопроект расширяет антидемпинговые меры: их предлагается применять не только к конкурсам и аукционам, но и к электронным запросам котировок. Если участник снизит цену на 25% и более, ему придется предоставить обеспечение исполнения контракта и подтвердить добросовестность. Это должно снизить риск срыва поставок и выполнения работ по заведомо нереалистичной цене. Однако для новых и небольших поставщиков дополнительные требования могут повысить стоимость участия в торгах, отмечает старший юрист Orchards Александра Мурашова.

Еще одна мера касается случаев, когда заказчик вводит участников в заблуждение относительно требований к закупке. Такие действия предлагается признать недобросовестной конкуренцией. В частности, ответственность сможет наступать за недостоверные сведения об опыте, необходимом для участия в торгах. Также проект разрешает продлевать сроки контрактов на авторский надзор в соответствии с графиком строительства и увеличивать срок исполнения договора на 10%, если на столько же вырос объем поставки или услуг.

Помимо этого, проект продлевает на год ряд антикризисных механизмов: возможность закупок строительных объектов «под ключ», изменения существенных условий контрактов по решениям правительства и региональных властей, расширенные полномочия по закупкам у единственного поставщика и проведению закрытых процедур. Сохраняются и особые правила закупок для новых регионов. По оценке управляющего директора «Эксперт РА» Татьяны Тирских, поправки сочетают упрощение закупочных процедур с усилением контроля за ценовым демпингом и защитой интересов исполнителей.

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