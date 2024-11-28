Финансовый маркетплейс «Сравни» провел анализ условий лизинга и кредитования для малого и среднего бизнеса. Он выявил самые доступные способы финансирования для предпринимателей. Согласно результатам, им чаще одобряют заявки на лизинг (23%), чем на кредит (3,5%). Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Директор направления по развитию продуктов для малого и среднего бизнеса в «Сравни» Равшан Хадыров считает, что лизинг стал доступной альтернативой кредитованию для российских предпринимателей, которые сталкиваются с трудностями в получении кредита и высокими ставками. Чаще всего в лизинг оформляют коммерческий автотранспорт, легковые автомобили, строительную и дорожную технику.

По данным компании, в настоящее время средняя ставка по лизингу для российских предпринимателей находится на уровне 21%, по госпрограммам — 15%. На сервисе «Сравни» средняя сумма заявки составляет 12,5 млн руб., а сумма выданного лизинга в среднем составляет 9,7 млн. руб.

При этом в ноябре 2024 года средняя ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса составила 32,5%, по сравнению с 24,5% в начале года и 23% в 2023 году. Доля одобрения кредитов в данной категории снизилась с 4,5% в прошлом году до 3,5% в текущем.

Это связано с ростом ключевой ставки. Средняя сумма, которую запрашивают представители МСБ в кредит, составляет 11,4 млн руб., в то время как размер одобренного кредита за тот же период в среднем составил 4,2 млн руб.

Эксперты финансового маркетплейса выделили основные преимущества лизинга:

более мягкие требования при рассмотрении и одобрении заявки;

гибкий график платежей с учетом специфики бизнеса;

отсутствие залога или дополнительного обеспечения;

возможность возврата НДС;

ускоренная амортизация.

Ранее сообщалось, что в начале ноября 2024 года средняя базовая ставка по ипотеке на новостройки вновь выросла. Теперь она составляет 25,45%. Банки определяют ставку для каждого клиента индивидуально, в реальности заплатить по кредиту придется ощутимо больше. Максимальный уровень ставок по данным двадцати крупнейших банков достиг 43,2%.