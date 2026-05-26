Власти готовят российскому малому и среднему бизнесу новый инструмент финансирования — программу кредитов с государственным участием объемом 150 млрд руб. Запуск намечен на 1 июля, а стоимость заемных средств будет привязана к ключевой ставке, которая сейчас составляет 14,5%.

Новая схема должна охватить широкий круг отраслей: промышленное производство, туризм, логистику, ИТ, научно-технические разработки, креативный сектор и малые технологические компании. Также в нее включат участников программ повышения производительности труда. Сейчас параметры программы проходят финальное согласование.

В основе механизма — сочетание льготного фондирования и гарантийной поддержки. Банк России будет предоставлять ресурсы в рамках действующих лимитов, а Корпорация МСП выступит поручителем перед банками. Как отметили в корпорации, аналогичный формат уже используется в приграничных регионах, где бизнес может получать кредиты до 30 млн руб. на оборотные и инвестиционные цели.

Параллельно власти развивают другие меры поддержки: инвестиционные кредиты со сниженной ставкой и систему «зонтичных» поручительств, которая уже помогла заключить тысячи сделок на десятки миллиардов рублей. При этом сам сектор МСП продолжает расти и насчитывает почти 7 млн компаний, а за год появилось еще 1,5 млн новых.

В то же время в правительстве отмечают усиление давления на бизнес, включая рост затрат и кадровый дефицита, а также конкуренцию с цифровыми платформами. Отдельной проблемой остаются задержки по оплатам госзакупок, из-за чего власти готовят новые механизмы расчетов и контроля.

Программа сможет частично закрыть потребность бизнеса в заемных средствах, однако ее ограниченный масштаб и высокая ставка сохраняют вопросы к доступности финансирования для широкого круга компаний.

