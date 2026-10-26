Региональные провайдеры добиваются от Минцифры дополнительных двух лет на подготовку к реформе лицензирования связи. Ассоциация малых операторов регионов (АМОР) считает, что годичного переходного периода недостаточно, чтобы переоформить разрешения и выполнить новые условия работы. Об этом говорится в обращении к заместителю главы министерства Дмитрию Угнивенко от 22 октября, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

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Изменения затронут требования к работе операторов. Минцифры предлагает установить минимальную скорость передачи данных и разрешить аннулировать лицензии без суда при повторных нарушениях. Законопроект о реформе может поступить в Госдуму до конца года. В то же время федеральные компании предлагают небольшим провайдерам перейти на сервисную модель, при которой крупный оператор получает их сеть и клиентскую базу, а прежнему владельцу остается 30–40% выручки.

В АМОР указывают, что подготовка к новым правилам потребует от части компаний пересмотра уставного капитала, а от некоторых — расширения сетевой инфраструктуры. Одновременно нужно пройти процедуру переоформления лицензий. Если на это отведут только год, предупреждают в ассоциации, может возникнуть промежуток, когда старое разрешение уже не позволяет оказывать услуги, а новое еще не оформлено.

Минцифры сообщило, что продолжает обсуждать обновление законодательства с профильными ведомствами и участниками рынка. Ведомство заявило о необходимости совместить задачи по безопасности и устойчивости сетей и повышению качества связи с интересами бизнеса и абонентов. В министерстве также готовы проработать переходный срок, который позволит операторам разных категорий подготовиться к новым правилам.

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Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков поддержал идею трехлетнего периода. Он пояснил, что оформление лицензии может занимать несколько месяцев. Помимо подачи документов, операторам необходимо согласовать размещение оборудования и схему прохождения трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Заявки рассматривают индивидуально, а доработка документов и повторные согласования могут увеличивать сроки.

По словам Дубовикова, ужесточение лицензионных условий, начавшееся в 2024 году, уже сопровождается замедлением появления новых участников рынка. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что за год количество операторов связи в России снизилось на 17% и составило немногим более 7 тыс. Одновременно сокращается число действующих лицензий.

Руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева отмечает, что для выполнения новых условий операторам придется решать не только юридические, но и финансовые и инфраструктурные задачи. Увеличение капитала и расширение покрытия требуют ресурсов и времени. Если небольшие провайдеры покинут рынок, федеральным компаниям может не удастся оперативно заменить их сети. В таком случае доступность связи в малых населенных пунктах окажется под угрозой.

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