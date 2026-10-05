Власти России увеличат финансирование цифровых проектов из платежей операторов связи. В проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы на мероприятия нацпроекта «Экономика данных» и госпрограммы «Информационное общество» в 2027 году предусмотрено 16,3 млрд руб. — на 58% больше прежнего плана в 10,3 млрд руб.

Unsplash

В 2028 году сумма вырастет до 18,6 млрд руб. против 11,1 млрд руб., заложенных ранее. При этом ставку обязательных отчислений операторов в резерв универсального обслуживания (РУО) повышать не собираются: она останется на уровне 2% доходов. Общие поступления в резерв, по прогнозу, увеличатся с 34,2 млрд руб. в 2026 году до 41,5 млрд руб. в 2029-м.

Часть РУО по-прежнему будет расходоваться непосредственно на связь в небольших населенных пунктах. В 2027 году на универсальные услуги связи предусмотрено 19,3 млрд руб. — столько же, сколько планировалось ранее. Остаток средств может направляться на более широкий круг цифровых проектов.

В частности, речь идет о госинформсистемах, облачной инфраструктуре и электронном взаимодействии, а также цифровых решениях для социальной сферы. Среди возможных направлений — проекты с использованием искусственного интеллекта и развитие квантовых технологий.

Читайте также Развитие 5G в России подтолкнет операторов связи к росту вложений в инфраструктуру

Увеличение прогнозных поступлений в РУО может быть связано не только с динамикой доходов операторов, но и с улучшением собираемости платежей. Счетная палата в сентябре сообщила, что за 2023–2025 годы телекомкомпании недоплатили в резерв 2,58 млрд руб. В ходе проверки аудиторы выявили случаи, когда компании не учитывали часть доходов от услуг связи при расчете обязательных отчислений.

Аналитик по сектору ТМТ компании «Эйлер» Владимир Беспалов считает, что при ставке 2% рост поступлений более чем в полтора раза сложно объяснить только увеличением выручки операторов. При этом эксперт не ожидает заметного влияния дополнительных отчислений на тарифы: инвестиционные планы отрасли будут в большей степени зависеть от развития инфраструктуры, включая подготовку сетей 5G.

Для операторов основная нагрузка сейчас связана с другими направлениями. По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, расходы выросли из-за подорожания лицензий, а также требований по установке отечественных базовых станций и переходу фиксированных сетей на российское оборудование. На этом фоне расширение финансирования цифровых проектов происходит без увеличения ставки РУО для телекомкомпаний.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.