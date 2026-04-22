Малым производителям товаров для дома и интерьера компенсируют 50% затрат на оборудование для маркировки. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы «Честный знак», начал прием заявок, он продлится до 31 августа.

Мера вводится на фоне подготовки отрасли к обязательной маркировке. Бизнесу предложат четыре типовых комплекта оборудования для работы с кодами Data Matrix. В наборы входят принтеры этикеток, сканеры и терминалы сбора данных.

Руководитель управления промышленных товаров ЦРПТ Тигран Аветисян заявил, что решения уже настроены и позволяют быстро запустить процесс без привлечения внешних специалистов и больших дополнительных расходов.

Компенсацию смогут получить производители и импортеры, у которых есть сертификаты качества или декларации соответствия на продукцию категории «Товары для дома», а также регистрация в системе «Честный знак».

Эксперимент по маркировке товаров для дома и интерьера действует в России с 1 октября 2025 года и продлится до 31 августа 2026 года. По данным оператора системы, досрочно зарегистрировались 6,8 тыс. компаний, включая производителей посуды, текстиля, предметов декора, импортеров и торговые предприятия.

ЦРПТ ранее уже распространял аналогичные меры поддержки на другие отрасли. В марте 2026 года оператор объявлял компенсацию 50% затрат на оборудование для производителей колбас, меда и части бакалейной продукции.

