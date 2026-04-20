К началу 2026 года малый и средний бизнес занял 93,4% легального производства косметики и бытовой химии в России, следует из отчета оператора «Честный знак». За год число таких компаний в системе мониторинга выросло на 48,5 тыс. — до 66 тыс.

Такой рост связан с массовым выходом небольших брендов из «серой» зоны на фоне новых регуляторных требований.

Отрасль готовится к новому этапу контроля, который стартует 1 июля и затронет не только производителей, но и сферу услуг. С этой даты обязательная маркировка косметики станет условием работы для салонов красоты, косметологических клиник и массажных центров.

Сейчас владельцы и менеджеры таких заведений вынуждены срочно менять правила закупок и внедрять системы сканирования, чтобы не использовать продукцию без цифровых кодов. По сути, контроль смещается с этапа производства на этап использования средств.

Участники рынка связывают внедрение кодов с попыткой ликвидировать рынок фальсификата, который годами подрывал позиции честных брендов. Владелица марки Thai Traditions Светлана Гришкина отмечает, что проверки через бумажные декларации больше не гарантируют подлинность товара.

Внедрение цифровой маркировки позволяет небольшим компаниям конкурировать на равных: отсутствие кода на упаковке автоматически делает продукцию нелегальной. Для малого бизнеса прозрачность становится способом защитить репутацию и снизить риски для потребителей.

В условиях усиления контроля компании могут рассчитывать на поддержку через специализированные сервисы и обучающие платформы. Информация о настройке электронного документооборота и мерах господдержки доступна на порталах «Честный знак» и «Честное сообщество».



Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.