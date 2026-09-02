Кадровый дефицит остается одной из главных проблем российских малых технологических компаний. Нехватку специалистов испытывают 67% МТК, а каждая пятая называет ее острой, следует из исследования фонда «Сколково», проведенного при поддержке Минэкономразвития. В онлайн-опросе приняли участие 479 владельцев и руководителей МТК.

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При этом сам сектор быстро растет. За 2025 год численность сотрудников МТК увеличилась на 27% и достигла 175,9 тыс. человек. Вместе с развитием бизнеса меняется и набор нужных компетенций — компаниям требуются специалисты не только для создания прототипов, но и для вывода продуктов на рынок, масштабирования и запуска серийного производства.

Больше всего компании нуждаются в инженерах и производственных специалистах — их дефицит испытывают более половины МТК. В ИТ-специалистах нуждаются 35% компаний. Помимо разработчиков, бизнес ищет экспертов по встроенным системам, инженерному программному обеспечению и искусственному интеллекту.

МТК стараются справиться с дефицитом не только за счет найма. Около 60% компаний обучают и повышают квалификацию действующих сотрудников, а 47% нанимают новых специалистов. Более трети перераспределяют задачи внутри команд, привлекают внешних исполнителей и автоматизируют часть операций с помощью ИИ.

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Еще одним каналом привлечения кадров становятся стажировки. Более 60% МТК уже проводят их или планируют запустить. Среди компаний на стадии масштабирования действующие программы есть у 47% — это в 1,6 раза выше средней доли МТК с уже запущенными стажировками по всему сегменту.

При этом МТК отличаются высокой выручкой в расчете на одного сотрудника. На каждого работника приходится в среднем 7,8 млн руб. годовой выручки — примерно вдвое больше, чем в технологическом секторе в целом.

По словам заместителя председателя правления по работе с партнерами фонда «Сколково» Алексея Паршикова, при переходе от прототипа к масштабированию на первый план выходят инженеры, способные выстраивать производственные процессы, работать с оборудованием и внедрять решения в реальном секторе. Он считает, что образовательные программы нужно быстрее синхронизировать с реальными запросами технологических компаний.

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