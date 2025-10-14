Малый и средний бизнес контролирует более 80% рынка производства спортивного питания в России, следует из данных Корпорации МСП. Количество МСП-производителей в сегменте за пять лет увеличилось втрое — до 44 предприятий. Всего в стране работает 52 производителя спортпита. Подробности — в распоряжении «Инка».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич связал рост отрасли с двумя факторами: уходом иностранных компаний из-за санкций и повышенным спросом на продукцию в постпандемийный период на фоне роста популярности культуры ведения здорового образа жизни. «Необходимо было фактически с нуля формировать целую отрасль, исходя из запросов аудитории, современных мировых трендов и технологических процессов», — отметил он.

Больше всего производителей сосредоточено в Москве — 12 предприятий, в Санкт-Петербурге — пять, в Воронежской области — четыре. По три компании работают в Московской и Ленинградской областях, по две — в Новосибирской и Брянской. Единичные предприятия действуют еще в 13 регионах.

Занятость в сегменте производства спорттоваров, включающем также одежду, обувь и товары для спортивных игр, выросла за пять лет на 40% и превысила 9 тыс. человек. Доход МСП-производителей увеличился в пять раз, достигнув по итогам 2024 года около 48 млрд руб.

Общее количество малых и средних предприятий в производстве спорттоваров расширилось на 25% — с 1,3 тыс. до 1,6 тыс. компаний. Три четверти из них выпускают товары для спортивных игр, каждое пятое предприятие специализируется на спортивной одежде и обуви.

Ранее аналитики финтех-компании ЮMoney выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивное питание. Так, с 1 по 15 марта 2025 года число покупок спортпита и БАДов выросло на 45% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Оборот платежей стал на 54% больше, а средний чек достиг 7 739 руб. (+6%).