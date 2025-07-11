В первом полугодии 2025 года совокупный объем выпусков биржевых облигаций компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), организованных при участии МСП Банка, составил около 16 млрд руб. Это в два раза больше, чем за весь 2024 год, сообщили в Корпорации МСП.

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МСП Банк выступил якорным инвестором для 15 компаний, разместивших облигации на Московской бирже. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, выход на фондовый рынок становится все более популярным инструментом привлечения финансирования для МСБ.

«В 2024 году общее количество размещений биржевых облигаций МСП увеличилось почти на 40% по сравнению с 2023 годом. В этом году тренд сохраняется. В частности, МСП Банк фиксирует существенный рост обращений от бизнеса и уже за первое полугодие 2025 года он в два раза превысил показатели всего прошлого года по объему выпусков», — отметил Исаевич.

Лидерами по числу обращений за поддержкой стали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Ульяновска. Как рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, банк фиксирует рост интереса к облигациям со стороны предпринимателей из разных отраслей, включая промышленность, ИТ, торговлю, логистику, девелопмент и финансовый сектор.

Среди примеров успешных размещений — челябинская компания «С-Принт», привлекшая 100 млн руб. для развития аутсорсинга печати и аренды печатающих устройств, а также пермская компания «Автомоё», которая смогла привлечь 17 млн юаней для расчетов с китайскими партнерами.