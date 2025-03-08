Благодаря финансовой поддержке участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является «Корпорация МСП», в 2024 году малый и средний бизнес привлек 1,18 трлн руб., что стало рекордным показателем, сообщили в пресс-службе структуры.

По данным экспертов, прирост к 2023 году составил 8%. Количество получателей поддержки также стало рекордным. Так, финансирование при помощи гарантий и поручительств участников НГС получили почти 74 тыс. предпринимателей.

Этот показатель на 71% больше результатов 2023 года. Более 60% от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии «Корпорации МСП».

По словам генерального директора организации Александра Исаевича, малый и средний бизнес в 2024 году достиг рекордного количества предпринимателей в 6,59 млн. Он считает, что это стало возможным, в том числе, благодаря комплексу мер господдержки.

Исаевич пояснил также, что государство помогает закрывать основной запрос МСП на привлечение средств в предприятия через инструменты НГС. С ними за 2024 год бизнес привлек более 1,18 трлн руб.

Глава «Корпорации МСП» также подчеркнул, что гарантии и поручительства помогают предпринимателям решать главную проблему — предоставлять банкам залог, без которого невозможно получить кредиты.

Объем поддержки организаций, осуществляющих научно-техническую деятельность, за 2024 год вырос вдвое и составил 81,5 млрд руб., а в сфере IT — на 12%.

«Это важный тренд, ведь именно эти компании сегодня находятся на передовой и формируют научный и производственный потенциал страны для реализации программ импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета», — отметил Исаевич.

Ранее «Корпорация МСП» сообщила, что в 2024 году объем закупок крупнейших заказчиков у предприятий малого и среднего бизнеса увеличился более чем на 20% и впервые превысил 9,6 трлн руб. Рост произошел за счет значительного увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, высокотехнологичной продукции и отечественных IT-решений.