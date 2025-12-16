Малый и средний бизнес России открыл для себя новый мощный источник финансирования — фондовый рынок. За три года компании сектора МСП привлекли 34 млрд руб. через выпуск облигаций, причем больше половины этой суммы — в текущем году. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Ключевую роль в этом процессе сыграл МСП Банк, выступающий организатором выпусков и гарантом спроса.

«Выпуск облигаций способствует привлечению как частных, так и институциональных инвесторов, которые становятся катализатором экономического роста предприятий», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Он подчеркнул, что этот инструмент не только диверсифицирует финансирование, но и повышает прозрачность бизнеса, укрепляя его позиции для будущего роста.

Механизм работает эффективно: в 2025 году почти половина всех выпусков облигаций МСП на Московской бирже была поддержана МСП Банком. Банк покупает до 50% выпуска, создавая гарантированный спрос и снижая риски для остальных инвесторов.

Кроме того, благодаря участию банка компании с более низким рейтингом («В-» вместо требуемых «ВВ-») получают доступ к льготному «Сектору роста», где расходы на листинг сокращаются на 40%.

«За счет участия и экспертизы эмитентов со стороны МСП Банка предприниматели получают возможность попасть в этот сектор, даже имея низкий внешний рейтинг», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он также анонсировал запуск в 2026 году специального обучающего курса для предпринимателей по выходу на биржу совместно с Банком России.

Выпуск облигаций перестает быть прерогативой крупных корпораций и становится реальным инструментом для роста малого и среднего бизнеса. При господдержке, компании получают не только финансирование, но и важный опыт работы на открытом рынке, что в перспективе может изменить всю экосистему предпринимательства в России.