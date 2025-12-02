В 2025 году малый и средний бизнес России значительно активизировал выход на фондовый рынок. При поддержке МСП Банка как якорного инвестора с начала года прошло 19 выпусков биржевых облигаций, что позволило компаниям привлечь свыше 17 млрд руб. Об этом «Инку» сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

За прошлый год этим инструментом небольшие российские компании пользовали почти в три раза меньше.

Министр экономического развития Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба, обратил внимание, что выход на биржу не только расширяет доступ МСП к долгосрочному финансированию, но и способствует общему росту российского фондового рынка. Он полагает, что меры господдержки делают этот механизм понятнее для бизнеса, помогая диверсифицировать источники инвестиций.



Особенно активными в размещении были компании из сфер производства, торговли, услуг и девелопмента. Рынок становится более зрелым: доля компаний с кредитным рейтингом от BBB- в портфеле МСП Банка за год выросла вдвое, достигнув 60%. Это, в свою очередь, привлекает крупных игроков — банки и брокеры все чаще берут на себя организацию размещений.

Успешные кейсы

«Патриот Групп» (сеть магазинов «Williams Oliver»): выпуск облигаций на 300 млн руб. был размещен всего за сутки и является частью подготовки компании к будущему IPO.

«РДВ Технолоджи» (производитель компьютерной техники): технологическая компания успешно вышла на рынок при поддержке банка.

«Айдеко» (ИТ-сектор): дебютный выпуск облигаций прошел успешно, а сама компания одновременно входит в перспективные рейтинги Сектор Роста и Сектор РИИ Московской биржи.

Рост объемов, повышение кредитного качества эмитентов и успешные примеры из различных отраслей указывают на то, что биржевые облигации становятся полноценным и востребованным инструментом для финансирования роста и повышения устойчивости малого и среднего бизнеса в России.