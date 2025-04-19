Ленни Кравиц превратил старинный парижский особняк в отражение своей личности и творчества — рок-музыкант, дизайнер и икона стиля показал свой обновленный дом в 16-м округе Парижа, где классическая архитектура сочетается с винтажными и эксцентричными деталями.

Фото: Matthieu Salvaing

Есть несколько вещей, которые интернет знает о Ленни Кравице абсолютно точно. Во-первых, его легендарный коричневый шарф-плед — тот самый, гигантский, похожий на одеяло. Каждый год с наступлением холодов фото с ним вновь и вновь всплывает в лентах и мемах, становясь символом уютной зимней эстетики.

Во-вторых, Кравиц обожает кожаные штаны. В прошлом году, отметив свое 60-летие, он выложил видео в TikTok, где делает упражнения на пресс в спортзале — в кожаных брюках, прозрачной сетчатой майке и солнцезащитных очках. «Разве не все папы так тренируются?» — пошутила его дочь, актриса Зои Кравиц.

Но помимо запоминающегося образа Кравиц известен своей страстью к архитектуре. Он давно коллекционирует не просто дома, а выразительные архитектурные истории, в которых чувствуется его вкус, мировоззрение и отношение к жизни.

И это не фигура речи: от утопающего в зелени бразильского ранчо, которое показал Architectural Digest в 2019 году, до лаконичного трейлера Airstream на багамском острове Эльютера, где музыкант регулярно проводит время. В свежем выпуске AD Кравиц открывает двери своего парижского особняка — места, которое стало его домом уже более 20 лет назад и в прошлом принадлежало графине.

Фото: Matthieu Salvaing

Особняк расположен в 16-м округе Парижа — престижном и аристократичном районе, где соседствуют посольства, музеи, галереи и бутики. В начале 2000-х, уже будучи обладателем нескольких «платиновых» альбомов, Кравиц не искал ничего грандиозного — напротив, его запрос был довольно скромным.

«Небольшая квартира, может быть, на Сене — максимум одна-две спальни. Пространство, где можно было бы отдыхать и писать музыку», — вспоминает он.

Но агент по недвижимости заявил, что есть предложение, от которого невозможно отказаться.

Когда Кравиц приехал на осмотр, он сначала подумал, что речь идет всего об одном этаже. Осознав, что это целый дом, он воскликнул: «Нет, нет, абсолютно нет!». Но, переступив порог, изменил мнение: «Я вошел и понял: „Это мой дом“».

Сегодня этот особняк — отражение его характера и эстетики, «истинное воплощение личности и творческой энергии», как отмечает Марина Эмоне, главный редактор AD France.

Здесь каждый предмет интерьера рассказывает свою историю: культовые произведения искусства, предметы африканского народного творчества, винтажная мебель и дизайнерские объекты от его собственной студии Kravitz Design, которая в 2023 году вошла в престижный список AD100.

Фото: Matthieu Salvaing

В подземной части дома — винный погреб, превращенный в клубную зону с неоновой подсветкой. В главной спальне — низкая кровать в духе 70-х, зеркало в стиле Людовика XVI и массивная люстра от Baccarat. В одной из ванных комнат — дизайнерское кресло Филиппа Икили и еще одна хрустальная люстра.

На стенах — Уорхол, Баския, Аведон. В пространстве — гармония между европейской элегантностью, афрофутуризмом, винтажной брутальностью и стилем middle century modern.

Но среди всего этого гламура и истории — есть одна деталь, особенно личная. Центральным объектом, по словам Кравица, стал портрет его деда, Альберта Рокера, снятый фотографом Рувеном Афанадором. Именно он работал над обложкой его четвертого альбома Circus в 1995 году, и дед присутствовал на той съемке.

«Я одел его в один из своих костюмов, и Рувен сделал несколько портретов. Именно благодаря ему я здесь, в этом доме. Благодаря ему моя мама поступила в Университет Говарда, училась в Шекспировском институте в Стратфорде-на-Эйвоне, стала тем, кем стала. А потом — я, и Зои. Все началось с него. Поэтому он всегда с нами. Он всегда за нашим столом», — говорит музыкант.