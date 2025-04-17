Лидеры индустрии дизайна опасаются сокращения доходов и потери рабочих мест на фоне нестабильной ситуации, вызванной сохраняющейся неопределенностью из-за ввозных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Участники рынка обсудили свое положение на Миланской неделе дизайна — крупнейшем событии в календаре отрасли.

Финансовые рынки переживают резкое падение со 2 апреля, когда Трамп объявил о введении переменных пошлин на товары, импортируемые в США из разных стран, включая пошлины до 50% для Китая, Тайваня и Вьетнама. При этом европейские страны столкнутся с 20-процентной ставкой, а Великобритания — с 10%.

Тарифы вступили в силу во время Миланской недели дизайна 9 апреля, но позже в тот же день Трамп объявил, что их введение будет отложено на 90 дней, а в промежуточный период вступит в силу универсальная ставка в 10%. Главным исключением стал Китай, товары их которого теперь облагаются пошлиной в размере 145%.

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На фоне нестабильности бренды, экспортирующие свою продукцию в США, теперь размышляют о том, как они будут справляться с ситуацией, если в июле тарифы вступят в силу в полном объеме.

Японии предстоит столкнуться с 24-процентной пошлиной — тревожная перспектива для Maruni, ведущего производителя мебели страны. Северная Америка является для компании вторым по величине международным рынком после Европы.

«Нам нужно принять решение, взимать ли эти 24% с наших клиентов или же мы сами покроем эти пошлины, — поделился генеральный директор компании Кода Мунетоши. — Это огромная часть нашей прибыли».

Ставка для европейских стран была установлена ​​на уровне 20%. Для испанского бренда садовой мебели и ковров Gandía Blasco на США приходится около 30% продаж.

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«Наша стратегия заключается в том, чтобы повысить цены на 10%, а затем потерять 10% нашей маржи», — рассказал генеральный директор компании Альваро Гандия-Бласко. — Идея состоит в том, чтобы сбалансировать воздействие на бизнес».

Голландский бренд Moooi, чье производство находится в Европе, а около 30% продаж приходится на США, также ожидает повышения цен.

«Представьте, что вы компания, работающая с определенной маржой, и затем теряете 20% от нее, — поделился менеджер по продажам Moooi West Coast Ласло Перлаки. — Компаниям придется поднять цены, они не могут покрыть издержки за свой счет».

Как и многие мебельные бренды, Moooi изготавливает свою продукцию на заказ, а это значит, что компания все равно может понести убытки даже при повышении цен.

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Однако для большинства брендов и дизайнеров это может оказаться непросто, поскольку во многих проектах задействованы материалы, производимые по всему миру.

«Мы находимся в несколько привилегированном положении, поскольку производим продукцию в Нью-Джерси, но на нас все равно влияют обстоятельства, поскольку комплектующие поступают отовсюду», — сказал Гандеша.

Даже для брендов, уже производящих большие объемы продукции в США, таких как производитель мебели Haworth , пошлины представляют собой проблему.

«Для нас тарифы имеют очень значимое и, очевидно, негативное влияние, но это связано не только с самими ставками», — заявил президент и генеральный директор группы Haworth Франко Бьянки.

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Он объяснил, что побочные эффекты, возникающие из-за введенных США пошлин, увеличат издержки бизнеса — в основном за счет более широкой инфляции, а также ответных пошлин со стороны стран, куда Haworth экспортирует свою продукцию.

Компании, вероятно, будут рассматривать другие способы сокращения расходов, чтобы покрыть потенциальные убытки от пошлин без резкого повышения цен. К таким вариантам могут относиться смена поставщиков, замена материалов, сокращение численности персонала или рекламных бюджетов.

Однако некоторые дизайнерские бренды не поддаются панике на фоне неопределенности и ждут, как будет развиваться ситуация.

«Это разрушительно, потому что никто не знает, что делать, — сказал Рэнди Бишоп, генеральный директор канадского бренда светильников Bocci. — Я думаю, что в конечном итоге все это временно. Я вообще не беспокоюсь».

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Лора Анзани, генеральный директор и президент итальянского мебельного бренда Poliform в США, заняла твердую позицию: «Поскольку текущая торговая война набирает обороты, мы внимательно следим за развитием событий и продолжаем вести активный диалог с нашими глобальными партнерами. Мы уверены в своей способности адаптироваться и реагировать с той честностью, которую ожидают наши клиенты».