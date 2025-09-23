Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», организованный Ассоциацией менеджеров, опубликован в 26-й раз. В этом году генеральный директор коммуникационной группы Vinci Agency и совладелица медиа «Инк» Мария Лапук заняла первое место среди топ-250 высших руководителей в отрасли «Коммуникационные и рекламные агентства».

В этом субрейтинге больше остальных в этом году представлены сотрудники индустрии медиабизнеса (35 топ-менеджеров), коммуникационные и рекламные агентства (27 человек), информационные технологии (25), онлайн-платформы (20) и профессиональные услуги (20). Из 17 представленных в рейтинге отраслей на эти пять приходится более половины менеджеров, вошедших в «Топ-250».

В прошлом году Лапук уже входила в топ-250 высших руководителей в этой отрасли, занимая одну из ведущих позиций среди агентств, что является показателем логичного развития карьеры и признаком стабильного лидерства на рынке PR и коммуникаций.

Кроме того, рейтинг выявил, что коммуникационные и рекламные агентства становятся все более значимым сектором: эффективность менеджмента, адаптация к цифровым реалиям и лидерство становятся теми компетенциями, которые теперь котируются выше всего. Состав участников рейтинга смещается в сторону молодых лидеров, что также проявляется в составе отрасли PR/коммуникаций.

Рейтинг позиционируется как инструмент объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего звена.

Он подводит итоги работы управленцев за год и выявляет лидеров по разным направлениям по оценке представителей профессионального сообщества.

Первые номера из рейтинга по каждой отрасли получат возможность попасть в шорт-лист лучших по профессии. Победителей назовут 9 декабря на церемонии награждения лауреатов премии «Топ-1000».