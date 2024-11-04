Многие руководители осознали потенциал искусственного интеллекта и используют его для борьбы с привычной рутинной работой. Например, Тим Кук применяет ИИ-помощника для расхламления почтового ящика, а Марку Кьюбану он помогает в личной жизни.

Первое, что делает генеральный директор Apple Тим Кук, просыпаясь между четырех и пяти утра — проверяет свой iPhone на наличие новых писем и отчетов о продажах за ночь. Недавно Кук рассказал, что он прочитал все электронные письма, включая отзывы клиентов Apple, что является непростой задачей, учитывая, что миллиардер получает более 800 писем в день.

Теперь 64-летний Кук полагается на сводки от Apple Intelligence, новейшего предложения ИИ от технологического гиганта. Когда он включен, краткие сводки автоматически появляются под письмами в приложении Mail. «Если мне удается сэкономить время здесь и там, это выливается в нечто значительное в течение дня, недели, месяца», — сказал Кук.

Еще до того, как 28 октября Apple Intelligence был представлен публике на устройствах iOS, Кук заявил, что приложение изменило его производительность и повседневные привычки. «Это изменило мою жизнь, — добавил он. — Действительно изменило».

Марк Кьюбан предпочитает другой инструмент ИИ для управления своим почтовым ящиком: Gemini, помощника Google на базе генеративного ИИ. Предприниматель-миллиардер и инвестор, рассказал, что получает тысячи писем в день, многие из которых повторяются.

66-летний Кьюбан начал использовать функцию предлагаемых ответов на электронные письма Gemini в Gmail, когда она появилась несколько месяцев назад, чтобы быстрее обрабатывать входящие письма, назвав ее «лучшим способом экономии времени». «Это уменьшило необходимость писать рутинные ответы, — сказал он. — Я могу потратить 30 секунд на оценку ответа и нажать “отправить”, вместо того чтобы печатать все самому».

По словам Кьюбана, благодаря ИИ, управляющему его корреспонденцией, он может тратить меньше времени на проверку входящих сообщений и больше времени на стратегические задачи, что помогло ему стать более продуктивным и эффективным лидером.

ИИ также помог Кьюбану в личной жизни. «Я буду использовать различные инструменты генеративного ИИ для редактирования домашних заданий моих детей на предмет орфографических и грамматических ошибок, что очень поможет мне как родителю, — добавил он. — И чтобы убедиться, что они не используют ИИ для написания своих работ».

Тим Кук рассказал, что он многому научился у Стива Джобса за 13 лет совместной работы. Но есть один навык, который его особенно впечатлил — готовность менять свое решение по любому вопросу. Он также отметил, что для всех, кому посчастливилось работать с Джобсом, он стал главным учителем в жизни.