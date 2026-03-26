Президент США Дональд Трамп включил в состав совета по вопросам искусственного интеллекта глав крупнейших технологических компаний. В него вошли глава Meta Platforms* Марк Цукерберг, председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Об этом в среду сообщила пресс-служба Белого дома.

В первоначальный состав из 13 представителей индустрии также вошли сооснователь Google Сергей Брин и глава AMD Лиза Су. Все они стали частью Президентского совета советников по науке и технологиям.

Администрация Трампа рассматривает искусственный интеллект как ключевое направление стратегического соперничества с Китаем. Вскоре после вступления в должность он поручил федеральным ведомствам подготовить план действий по ИИ, чтобы снизить регуляторные барьеры и при этом нарастить частные инвестиции.

Ожидается, что совет сыграет важную роль в формировании политики США в условиях усиливающейся глобальной конкуренции в сфере ИИ. В дальнейшем состав этого органа может быть расширен до 24 участников, а новые назначения ожидаются в ближайшее время.

Сопредседателями совета станут Дэвид Сакс и Майкл Крациос, курирующие технологическую повестку в Белом доме. В состав также вошел Боб Мумгард, чье назначение в Commonwealth Fusion Systems — крупнейшую частную компанию в области управляемого термоядерного синтеза — назвали сигналом поддержки со стороны государства.

Некоторые участники уже прокомментировали инициативу. В Nvidia и Meta Platforms заявили, что совет поможет укрепить лидерство США в области ИИ.

Искусственный интеллект остается одним из ключевых драйверов инвестиций в США: технологические компании планируют вложить в развитие отрасли триллионы долларов в ближайшие годы.

Китай в то же время закрепил ИИ и роботизацию в центре 15-й трудовой пятилетки (2026–2030) как стратегический приоритет, нацелившись на рост расходов на НИОКР не менее чем на 7% в год и формирование ИИ-отрасли объёмом свыше 10 трлн юаней ($1,4–1,5 трлн) к 2030 году.

*Meta Platforms — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

