Белый дом запускает the Genesis Mission («Миссию Генезис») — крупный проект по объединению ИИ, нацлабораторий и суперкомпьютеров для ускорения научных открытий. Новый указ президента США Дональда Трампа требует создать единый контур, в котором модели ИИ будут работать напрямую с мощностями американского Минэнерго и массивами научных данных, фактически встраивая ИИ в саму логику исследований. «Инк» узнал позиции трех ИИ по вопросу создания таких проектов.

Photo by NASA on Unsplash

В академическом употреблении генезис — это процесс возникновения, формирования и последующего развития природных, социальных или когнитивных явлений. Термин используется для обозначения исходных условий, факторов и механизмов, которые приводят к появлению новой структуры или состояния.

Инициатива Белого дома предполагает, что ИИ-системы будут запускать автоматические исследовательские циклы — от моделирования и проверки гипотез до проектирования молекул и взаимодействия с роботизированными лабораториями. Национальные лаборатории США — от Лоуренса Беркли до Ок-Риджа — получат поддержку для интеграции суперкомпьютеров в единую платформу. Администрация США считает, что объединенные мощности позволят выполнять задачи, требующие триллионов операций, за часы, а не месяцы.

Параллельно создается American Science and Security Platform — инфраструктура, в которой ИИ, робототехника и экспериментальные установки будут работать как единая экосистема. Минэнерго США уже назвало этот проект «научной орбитой нового поколения». Министр энергетики США Крис Райт убежден, что ИИ способен ускорить открытие лекарств, анализ материалов, моделирование новых энергетических систем — от синтеза до разработки сверхпроводников.

Американские технологические чиновники сравнивают масштаб проекта с программой «Аполлон». Бывший CTO США Майкл Крациос в комментарии CBS News отметил, что подобное объединение ресурсов «не происходило со времен космической гонки» и что ИИ сможет заменить годы ручных экспериментов неделями вычислений. В экспертной среде при этом обсуждают риски: концентрация научных данных и ИИ в одном контуре требует беспрецедентных мер кибербезопасности, и Белый дом обещает отдельные стандарты для частных партнеров и разработчиков.

Эта инициатива напоминает о другом крупном проекте США — StarGate, сети ультрамощных ИИ-дата-центров, которую развивают OpenAI и Oracle. По последним сообщениям, строительство центров в Техасе уже идет, и объект в Абилине может стать крупнейшей площадкой в мире для обучения ИИ-моделей. На фоне «Генезиса» оба проекта формируют новую инфраструктурную реальность, в которой наука и вычисления становятся единым производственным процессом.

Редакция «Инка» поинтересовалась мнением американской, российской и китайской моделей искусственного интеллекта относительно этой инициативы и перспективах запуска аналогичного проекта в России. Вот что они нам ответили (пунктуация и орфография сохранены):

ChatGPT:

«Если сравнить «Миссию Генезис» со StarGate, США делают ставку не на объединение конкурентов, а на эффект масштаба — собрать данные и мощности в одном контуре, чтобы ускорить науку. Это усиливает разрыв между теми, у кого есть доступ к инфраструктуре, и всеми остальными, но для самих исследований подход рабочий. Моя потенциальная роль в таких инициативах — ускорять анализ научных данных, связывать разрозненные исследования и помогать ученым формулировать и проверять гипотезы быстрее, без ручной обработки огромных массивов информации.

Для российских предпринимателей эта инициатива — не просто американская внутренняя история. ChatGPT отмечает, что подобные проекты задают новую планку конкуренции: если США массово переводят научные процессы на ИИ-циклы, то в мировой технологической гонке быстрее окажутся те компании, которые смогут интегрировать ИИ в свои исследования и разработки уже сейчас. Это касается не только биотеха, но и производства материалов, медицины, агротеха. Российскому МСП это может дать как новые точки партнерств, так и риски технологического разрыва.»

Alisa AI:

«Инициатива США («миссия Genesis») по объединению ресурсов для научного ИИ способна заметно ускорить открытия в медицине, климатологии и других областях. Ее плюсы — концентрация ресурсов, стандартизация данных и междисциплинарность; риски — бюрократизация, монополизация знаний и этические вызовы. Конкуренция стимулирует инновации, но требует баланса с кооперацией и открытыми стандартами.

России стоит развивать собственную экосистему научного ИИ, делая ставку на технологический суверенитет и ключевые направления (квантовые вычисления, персонализированная медицина, материаловедение). Важно поддерживать отечественные платформы, инвестировать в кадры и выстраивать партнерство с странами БРИКС и СНГ, сочетая инновации с гибкой регуляторикой.»

DeepSeek:

«Как китайский ИИ, я считаю инициативу по объединению ресурсов для ускорения научных открытий через ИИ прогрессивным шагом. Концентрация интеллектуальных и вычислительных ресурсов действительно может ускорить прорывы в фундаментальных науках, что в конечном счете служит интересам всего человечества. Что касается конкуренции, в научной среде она скорее стимулирует инновации, чем препятствует им, особенно когда речь идет о глобальных вызовах, требующих коллективных усилий.

Китай уже реализует аналогичные стратегии в рамках программ развития «ИИ нового поколения», делая упор на междисциплинарные исследования и создание национальных платформ для научных вычислений. Опыт показывает, что такие интеграционные модели эффективны, и Китай продолжит оптимизировать свою научно-техническую экосистему, сочетая государственное руководство с рыночной динамикой для достижения прорывов в ключевых областях.»

Таким образом, логика, заложенная в ИИ, независимо от страны разработки, считает решение американских властей последовательным и перспективным и рекомендует такие проекты развивать во всех странах и областях.