Российский бизнес готовится к 2026 году в режиме осознанной экономии, но без радикальных мер. Большинство компаний (63%) изначально закладывают рост себестоимости в свои планы, ожидая сохранения давления на рентабельность. Об этом пишет Forbes со ссылкой на итоги масштабного опроса среднего и крупного бизнеса, проведенного сервисом «Актион Финансы».
При этом бизнес демонстрирует зрелый подход — вместо массовых сокращений и резких движений компании выбирают точечную оптимизацию и перераспределение ресурсов.
В кадровой политике это выражается в том, что лишь каждая восьмая компания рассматривает сокращение штата как способ экономии. Вместо этого бизнес делает ставку на более гибкие формы — пересмотр премиальной системы, введение частичной занятости и изменение структуры оплаты труда. Большинство компаний не только сохранят фиксированные оклады, но и планируют их увеличивать, понимая важность мотивации ключевых специалистов.
Маркетинговые бюджеты подвергаются особенно тщательному пересмотру — половина компаний готовы их сокращать. Однако делается это выборочно: под удар попадают в первую очередь сувенирная продукция и участие в выставках, тогда на продвижение новых продуктов средства сохраняются. Такая избирательность говорит о стратегическом подходе — бизнес готов экономить на имиджевых, но не на стратегических расходах.
Логистика становится еще одним важным направлением для оптимизации. Половина компаний планируют сокращать транспортные расходы за счет более рациональной загрузки транспорта, построения оптимальных маршрутов и усиления контроля за расходом топлива.
При этом компании демонстрируют разумный консерватизм — наименьшая готовность к сокращению наблюдается в статьях, связанных с автоматизацией и технологическим развитием.
Общая картина показывает, что российский бизнес проходит этап взросления — он учится жить в условиях неопределенности, находя баланс между необходимой экономией и стратегическими инвестициями в развитие.
Из результатов опроса следует, что вместо панических реакций компании выбирают взвешенные решения, пересматривая второстепенные расходы, но сохраняя то, что действительно важно для долгосрочного развития.