Почти 40% компаний планируют увеличить расходы на рекламу в 2026 году, показало совместное исследование eLama, Roistat, SMMplanner, SpyWords и WowBlogger. Опрос охватил более 600 рекламодателей и представителей агентств.

Marvin Meyer/Unsplash

Согласно полученным данным, 39% респондентов рассчитывают на рост бюджетов, 41% намерены сохранить текущий уровень затрат. Среди оптимистично настроенных участников 16% прогнозируют увеличение на 20−50%, 14% — менее чем на 20%, 9% — более чем на 50%.

Основной приток средств ожидает контекстную и таргетированную рекламу — о планах наращивать инвестиции в эти каналы заявили 60% опрошенных. Еще треть рекламодателей увеличит вложения в SEO и SMM.

Двадцатая часть рынка (20%) готовится к сокращению бюджетов. Из них 12% прогнозируют снижение на 20−50%, по 4% — менее чем на 20% и более чем на 20%.

В исследовании также зафиксирована смена приоритетов при выборе новых инструментов. Лидером по приросту стала реклама у блогеров: 33% опрошенных планируют использовать ее в 2026 году. При этом Telegram Ads теряет популярность — доля желающих работать с этим каналом сократилась с 30% до 21% за год.

«Продолжит активно расти Telegram и блогеры, особенно микроинфлюенсеры. Из новых каналов — Avito Реклама и стриминговые платформы», — комментирует результаты эксперт по интернет-продвижению eLama Никита Кравченко.

По итогам 2025 года 38% рекламодателей увеличили бюджеты, 24% — сократили. Новые инструменты за прошедший год опробовали 58% компаний, среди которых лидировали Telegram Ads, инфлюенс-маркетинг и медийная реклама. Самыми популярными каналами остаются контекст (56%), таргет (49%), SMM (44%) и SEO (41%).

