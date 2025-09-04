Участники рынка, подпадающие под действие закона о платформенной экономике, разрабатывают документ с основными принципами саморегулирования отрасли. Об этом сообщил заместитель начальника экспертного управления президента России Александр Вилинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «Коммерсантъ».

По словам Вилинова, инициатива станет своеобразной хартией, фиксирующей практики, соответствующие требованиям будущего закона, и определяющей санкции за несоблюдение документа, включая отчисления платформ в специальный компенсационный фонд.

Как отметили в пресс-службе «Яндекс Маркета», документ обеспечит устойчивое развитие электронной торговли и включит в себя не только механизмы реализации закона, но и аспекты формирования конкурентной среды. В Wildberries & Russ подтвердили участие в разработке, но воздержались от деталей о содержании и сроках.

Собеседник газеты на рынке e-commerce указал на возможное включение в документ требований по регулированию инвестиций маркетплейсов в скидки для предотвращения монополизации рынка, а также системы удаления контрафактных товаров. Кроме того, там могут уточнить положения закона, касающиеся реестра операторов, досудебного рассмотрения жалоб и правил оказания платных услуг, влияющих на поисковую выдачу.

Ассоциация цифровых платформ (куда входят «Яндекс», Ozon, Wildberries и другие) сообщила «Коммерсанту», что документ может быть представлен до 1 декабря 2025 года. В то же время Ассоциация компаний интернет-торговли считает, что в отрасли уже развит институт саморегулирования с общеотраслевыми принципами.