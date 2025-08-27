Маркетплейсы должны дать селлерам возможность заблокировать показ своих товаров покупателям, занимающимся потребительским экстремизмом. Это предложил президент Ассоциации Поддержки и Развития Интернет-Торговли (АПРИТ) Андрей Пасынков на конференции «Цифровые платформы и предприниматели — что осталось вне регулирования?», передает корреспондент «Инка».

Потребительский экстремизм — это злоупотребление правами, предоставленными потребителям законодательством.

По словам эксперта, маркетплейсы не хотят расследовать эпизоды массовых заказов товаров с последующими отменами или платить компенсацию за испорченный такими покупателями товар. Он отметил, что в ответ на запросы селлеров поддержка платформ отвечает так: «мы не заметили подозрительного действия со стороны покупателей» или «мы не компенсируем порчу товара, который побывал в руках покупателей».

Президент АПРИТ полагает, что инициатива позволит купировать проблему потребительского экстремизма, а также защитить селлеров от недобросовестных покупателей и конкурентов, которые массово заказывают и не выкупают товары.

Возможность заблокировать показ своего товара таким покупателям не нарушает закон о защите прав потребителей, считает Пасынков. «Это не отказ от поставки товара, это просто отказ от обслуживания. И это нормально, во всем цивилизованном мире так и есть».

Пасынков добавил, что предложение станет частью «билля о правах продавцов маркетплейсов», который АПРИТ сейчас формирует. «Когда все насущные моменты будут в него включены, мы его опубликуем и начнем продвигать», — сказал он.

С тем, что вопрос потребительского экстремизма стоит остро, согласна председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая.

«Сегодня у нас в стране действует закон о защите прав потребителя, по которому все могут купить товаров столько, сколько им хочется заказать. Если товар не подходит, он сдается прямо на ПВЗ. Это все, к сожалению, кормит такой неприятный феномен, как потребительский экстремизм», — посетовала она.

Товары просто «катаются», за логистику платят предприниматели, а ПВЗ работают бесплатно, добавила Черницкая.

Эксперт предложила внести поправки в принятый в июле закон о цифровых платформах или закон о защите прав потребителей, определив права и обязанности покупателей на маркетплейсах.

Евгения Черницкая отметила, что в законе о цифровых платформах урегулированы отношения между операторами (маркетплейсами) и партнерами (продавцами). «Прав и обязанности тех, кто покупает в этой отрасли, нет», — подчеркнула она.