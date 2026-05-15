Правительство утвердило новые правила для цифровых платформ, через которые работают самозанятые. Речь идет о маркетплейсах, сервисах такси, доставки и других онлайн-площадках. Теперь такие компании должны будут поощрять исполнителей, которые добровольно подключаются к программам пенсионного, медицинского и социального страхования.

Документ подготовило Минэкономразвития в рамках закона о платформенной экономике, который вступит в силу осенью. По новым правилам платформы должны предоставлять самозанятым преференции на сумму не менее 2,9% от их дохода за предыдущий месяц. При этом государство не стало жестко прописывать механизм поддержки — сервисы сами смогут выбирать, как именно ее предоставлять.

Это могут быть внутренние бонусы, скидки на услуги платформы, сниженные комиссии, компенсация части страховых взносов или дополнительные инструменты продвижения внутри сервиса. Власти объясняют, что намеренно оставили платформам пространство для самостоятельных решений.

Фактически государство пытается решить одну из главных проблем платформенной занятости — миллионы самозанятых работают через цифровые сервисы, но остаются вне полноценной системы социальных гарантий. Большинство не делает добровольные страховые взносы, а значит не формирует пенсионные накопления и не получает часть механизмов социальной защиты.

В Минэкономразвития считают, что обязать самозанятых напрямую платить страховые взносы было бы сложно, поэтому власти выбрали более мягкий вариант — экономическую мотивацию через платформы. Как отметил первый замминистра Максим Колесников, новая схема должна работать без дополнительной нагрузки на бизнес.

Изменения вступят в силу 1 октября 2026 года и будут действовать до 2032-го. Это один из первых случаев, когда государство пытается встроить платформенную занятость в систему социальных гарантий, не меняя при этом сам статус самозанятых.

Некоторые крупные игроки рынка уже тестировали похожие механизмы добровольно. В прошлом году Wildberries, Ozon и «Авито» подписали меморандум с Ассоциацией цифровых платформ, в котором обсуждались принципы поддержки исполнителей и продавцов. Однако участники рынка не раз отмечали, что единых правил в этой сфере до сих пор не существовало.

Теперь такие механизмы начинают переходить из добровольной практики в обязательные правила. Для платформ это означает новые требования, а для самозанятых — попытку получить хотя бы базовые элементы социальной защиты, оставаясь при этом в привычной модели гибкой занятости.

