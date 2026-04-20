Эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых за первый квартал привлек 24,9 тыс. человек — это всего 0,2% от 16 млн зарегистрированных в системе налога на профессиональный доход, сообщил Минтруд. Реально платить взносы начали 19,7 тыс. человек, перечислив в Социальный фонд 25,3 млн рублей.

Пилот стартовал 1 января 2026 года и продлится до конца 2028-го. Участники могут выбрать годовое покрытие на 35 тыс. или 50 тыс. рублей, ежемесячный взнос — 1344 или 1920 рублей. Большинство (59%) выбрали максимальный вариант. Размер выплат по больничному зависит от стажа: более восьми лет — 100%, от пяти до восьми — 80%, до пяти — 60%. Получить выплаты можно только после полугода уплаты взносов.

Среди застрахованных 49,5% имеют стаж более восьми лет, у 34,5% — менее пяти лет, у 16% — от пяти до восьми.

Старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин назвал охват низким, а поведение самозанятых — выжидательным. По его словам, запуск механизма сам по себе важен, но выплаты не компенсируют потерю дохода при длительной болезни, хотя это лучше, чем полное отсутствие поддержки.

В Минтруде напомнили, что 75% самозанятых совмещают этот режим с работой по найму, где взносы платит работодатель. В ведомстве также заявили, что целевых показателей по числу участников нет, а делать выводы через три месяца рано.



Альтернативный вариант — страхование самозанятых за счет цифровых платформ — так и не заработал. Член Союза цифровых платформ для развития гибкой занятости Никита Шабашкевич пояснил, что при текущей маржинальности платформы не могут финансировать такие программы.

