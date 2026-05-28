В сервисе частных объявлений «Ресейл» от Wildberries появилась функция торга, сообщили «Инку» в пресс-службе компании. Теперь покупатели смогут предлагать продавцам свою цену прямо в карточке товара — почти как на обычной C2C-площадке, только без перехода в мессенджеры и бесконечных «заберу за 500».

Новая функция уже начала появляться у части пользователей мобильного приложения и постепенно станет доступна всем клиентам платформы.

Так, в карточках объявлений появилась кнопка «Предложить цену». Покупатель может отправить продавцу собственное ценовое предложение, а тот — принять его, отклонить или изменить стоимость товара.

Если продавец снижает цену, пользователи, которые раньше уже пытались сторговаться, получают push-уведомление и могут первыми оформить заказ. При этом новая цена становится видна всем покупателям.

Правда, устроить бесконечный аукцион не получится: для одного объявления покупатель может отправить только одно предложение. Повторная попытка появляется лишь после того, как продавец меняет стоимость товара.

Включать ли торг, продавцы решают сами — функция активируется при создании или редактировании объявления.

По сути, маркетплейсы продолжают перенимать привычки классических C2C-сервисов. Если раньше онлайн-торговля пыталась быть стерильно «магазинной», то теперь крупные платформы все чаще возвращают ей атмосферу обычного рынка — с обсуждением цены, попытками договориться и ощущением, что на скидку можно буквально уболтать.

Для Wildberries это еще и способ удерживать пользователей внутри собственной экосистемы. Вместо того чтобы уходить на сторонние площадки, покупатели и продавцы получают привычный сценарий перепродажи прямо внутри маркетплейса — вместе с доставкой, ПВЗ и встроенной оплатой.

«Возможность предложить свою цену делает процесс взаимодействия между продавцом и покупателем более гибким и приближенным к привычным сценариям C2C-платформ», — заявила основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

Сервис «Ресейл» работает как встроенная площадка частных объявлений внутри платформы. В феврале компания сняла ключевое ограничение: пользователям разрешили продавать любые вещи, а не только товары, ранее купленные на маркетплейсе.

