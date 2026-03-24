Правительство России поручило Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторг до января 2028 года разработать механизм, по которому онлайн-площадки будут нести субсидиарную ответственность за товары, проданные зарубежными селлерами. Это значит, что в случае спора покупатель сможет требовать компенсацию не только у иностранного продавца, но и у маркетплейса, выступившего посредником.

Сейчас ситуация выглядит иначе. Если товар оказывается бракованным, а продавец зарегистрирован за границей и не имеет российского юрлица, закон о защите прав потребителей на него не распространяется. Разбирательства ведутся по международным нормам или по законам страны продавца, что на практике делает возврат денег или обмен товара крайне затруднительным. Маркетплейсы же отвечают только за достоверность информации, размещенной в карточке товара.

Проблему некачественного импорта на маркетплейсах ранее поднимало Роскачество. Организация отмечала, что потребители, заказывающие товары из-за рубежа, фактически остаются без защиты. Единственный способ снизить риски — самостоятельно изучать описания, отзывы и рейтинги продавцов. Новый механизм субсидиарной ответственности должен закрыть этот пробел.

Инициатива вписывается в более широкую реформу регулирования маркетплейсов. С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает операторов площадок создавать систему досудебного рассмотрения жалоб. С 1 сентября 2026 года иностранные продавцы будут обязаны указывать регистрационные данные и проводить проверку качества товаров на русском языке с использованием видеосвязи.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в феврале 2026 года сообщал, что объем интернет-торговли в России по итогам 2025 года превысил 11,5 трлн руб. Из этой суммы на импортные товары пришлось 6,5 трлн руб. Ведомство ставит задачу обеспечить равные условия для российских и зарубежных продавцов и полноценную защиту прав покупателей. Субсидиарная ответственность маркетплейсов — один из инструментов для достижения этой цели.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.