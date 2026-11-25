Wildberries и «Яндекс Маркет» расширяют выдачу интернет-заказов через розничные магазины. В ноябре Wildberries договорился о подключении к Click&Collect четырех брендов группы R-Mixed, а «Яндекс Маркет» развивает аналогичную схему с восемью торговыми марками. Онлайн-площадки таким образом получают доступ к ассортименту магазинов, а розница — еще один канал привлечения покупателей.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

У Wildberries забирать заказы можно будет в магазинах MAAG, ECRU, VILET и DUB. Сначала услугу запустят в торговых точках MAAG, затем — в остальных сетях группы. Среди других участников программы — «Подружка», «ВинЛаб», «Леонардо» и «ВсеИнструменты.ру». По данным маркетплейса, за год оборот продаж с самовывозом увеличился почти втрое. Компания не раскрывает, сколько товаров продается таким способом. «Яндекс Маркет» сотрудничает с Munz Group, Zarina, Befree, Street Beat и Sokolov. В частности, покупатели могут получить заказы Melon Fashion Group более чем в 400 магазинах.

Расширение таких схем происходит в период снижения посещаемости торговых центров. За январь — октябрь 2026 года число посетителей в расчете на 1000 кв. м торговых площадей уменьшилось на 3% год к году, следует из данных Focus Technologies. С 28 сентября по 15 ноября показатель снизился на 3,8%. По словам руководителя направления исследований и консалтинга компании Михаила Васильева, партнерство с маркетплейсами позволяет розничным сетям привлекать клиентов, которые выбирают товары в интернете.

Для онлайн-площадок сотрудничество с магазинами решает другую задачу: им не нужно самостоятельно хранить весь предлагаемый ассортимент и перевозить его в пункты выдачи. Председатель совета по развитию электронной коммерции ТПП России Алексей Федоров считает, что интерес к подобным решениям также связан с рисками для крупных складских комплексов. Летом 2026 года логистические объекты Wildberries и Ozon подвергались атакам беспилотников. После этого продавцы стали чаще выбирать FBS — модель, при которой товар остается у них до поступления заказа. В Wildberries отметили, что Click&Collect действует с декабря 2024 года, поэтому связывать расширение программы с летними событиями некорректно.

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Выгода для магазинов зависит от того, кто именно оформляет заказ. Если через маркетплейс удается продать остатки коллекций или отдельные размеры до начала распродажи, продавец может сохранить обычную цену и маржу, объясняет Федоров. При получении заказа покупатель также может приобрести в магазине дополнительные товары или воспользоваться его услугами. Такой сценарий возможен, например, при покупке сопутствующих товаров, отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Но если заказ оформляет постоянный клиент магазина, площадка может забрать часть дохода от продажи, которая и без того состоялась бы. Ретейлеру придется заплатить комиссию, не получив взамен нового покупателя, предупреждает начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников. Еще одно последствие — магазины лишаются прямого доступа к сведениям о покупательских предпочтениях, говорит старший директор CMWP Полина Афанасьева.

Сам маркетплейс также может остаться без комиссии: клиент вправе отказаться от заказанной вещи после примерки и купить в магазине другой товар напрямую. В дальнейшем влияние площадок на розничные продажи может усилиться. По оценке Бердникова, для магазинов все большее значение будут иметь позиции в поисковой выдаче маркетплейсов и расходы на продвижение внутри них.

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