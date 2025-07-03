Минфин России поддерживает идею наделения крупных маркетплейсов функцией налоговых агентов для упрощения сбора обязательных платежей с продавцов, заявил в интервью «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, проще взаимодействовать с одной площадкой, чем с тысячами ее селлеров.

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Это повысит прозрачность операций и собираемость налогов, считает замминистра. Сазанов уточнил, что реализация возможна по мере развития рынка и законодательной базы для платформенной экономики.

Представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП) подтвердил, что маркетплейсы участвуют в пилотном проекте ФНС по обмену информацией, обсуждая различные инициативы. Однако бизнес пока не знаком с параметрами новой концепции. В АЦП отметили, что мировая практика подтверждает эффективность таких мер, но требуется учитывать разные налоговые режимы продавцов и создать регуляторную базу для предотвращения злоупотреблений. Иначе затраты на систему могут превысить ее пользу.

Партнер консалтинговой компании Kept, руководитель департамента налогового и юридического консультирования Михаил Орлов считает, что налоговое агентирование упростит контроль для ФНС и поможет продавцам соблюдать законодательство. Партнер компании Б1 Наталья Хобракова добавила, что нужна детальная проработка видов налогов, ответственности сторон и интеграции с государственными системами.

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Партнер юридической фирмы «МЭФ Legal» Сергей Челышков отметил, что для ФНС удобнее собирать налоги через маркетплейсы, что устранит манипуляции с налоговой базой у продавцов на УСН. Однако для компаний, уплачивающих НДС или налог на прибыль, сохранится необходимость в отчетности.

Примером служит «Яндекс Такси», который с февраля 2025 года удерживает налоги для самозанятых водителей, направив в бюджет 21 млрд руб. за год. Представитель «Яндекса» пояснил, что модель продавцов на маркетплейсах сложнее из-за разных источников доходов и налоговых режимов.