Федеральная налоговая служба рассматривает возможность ужесточения контроля за практикой дробления бизнеса среди продавцов на маркетплейсах. Ведомство обсуждает с предпринимателями создание соответствующего законопроекта, сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений документа.

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С начала года в России проводится эксперимент, в рамках которого крупнейшие российские маркетплейсы передают в ФНС данные о продавцах с признаками дробления. В налоговой службе подтвердили, что совместно с Ассоциацией цифровых платформ и участниками эксперимента прорабатываются возможные изменения в законодательство.

Дробление бизнеса — это разделение единой предпринимательской деятельности на несколько юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ИП) с целью снижения налоговой нагрузки или обхода регуляторных ограничений.

Контроль в этой сфере нужен для того, чтобы обеспечить равные условия для всех участников рынка и защитить бюджет от недополученных платежей. Но новые меры не должны создавать избыточную нагрузку на добросовестный бизнес.

ФНС предлагает ввести единые требования к идентификации продавцов и пользователей личных кабинетов на маркетплейсах. Для системы внутреннего контроля платформ тоже будут новые правила, ей необходимо выявлять налоговые риски. Продавцы будут получать уведомления о возможных нарушениях, что позволит им своевременно устранять проблемы.

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Эксперимент поможет проверить маркеры дробления. В случае его успеха новые нормы могут быть закреплены законодательно, что, по мнению представителей ФНС, сократит количество недобросовестных участников рынка.

Первоначально предполагалось, что маркетплейсы будут лишь передавать данные в ФНС, а анализом и взаимодействием с продавцами займется сама налоговая служба. Однако из-за ограниченности ресурсов рассматривается вариант переложения части контрольных функций на платформы.

С мая 2025 года участникам эксперимента (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», «Авито») направляются предупреждения о возможных налоговых рисках. Среди рассматриваемых признаков дробления:

единоличное владение несколькими юридическими лицами;

назначение одного руководителя для всех компаний группы;

использование налоговых спецрежимов одним из участников;

совокупный доход группы свыше 60 млн руб. за 2024 год;

неуплата НДС по совокупному доходу.

Продавцы, получившие уведомление, могут либо скорректировать налоговую отчетность, либо предоставить пояснения об отсутствии нарушений.

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ФНС запросила мнение бизнес-ассоциаций о целесообразности законодательных изменений. По данным источников, внутри самого ведомства нет единой позиции по вопросу дробления, а законопроект требует доработки.

Инициатива может быть связана с жалобами традиционного ретейла на преимущества маркетплейсов, включая использование схем дробления. Особое внимание уделяется пунктам выдачи заказов, где задействовано множество индивидуальных предпринимателей.

Разработанный Минэкономразвития законопроект «О платформенной экономике» пока приостановлен из-за замечаний юристов Администрации президента России. Основные претензии касаются нечеткого определения ответственности и отсутствия консенсуса по регулированию платформенной занятости.

Эксперты отмечают, что маркетплейсы обладают техническими возможностями для выявления нарушений, однако передача им контрольных функций требует четкого определения границ их обязанностей.

Ассоциация цифровых платформ поддерживает создание прозрачной среды, но подчеркивает важность баланса между контролем и удобством для добросовестных предпринимателей. Окончательные решения будут приняты по результатам обсуждений с участниками рынка и заинтересованными ведомствами.