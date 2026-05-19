Перед дачным сезоном в российском интернете резко выросло число объявлений о продаже семян и саженцев растений, которых в природе не существует. Продавцы используют изображения, сгенерированные нейросетями, и предлагают покупателям «тигровые груши», «малино-клубничные деревья», черную землянику и другие вымышленные культуры, обещая необычный урожай.

Такие предложения активно размещаются в сети и на маркетплейсах. В карточках товаров показывают растения с фантазийными признаками — клубнику в форме розы, виноград, похожий на человеческие пальцы, смородину-«огурец», яблоки с черно-красной мякотью. В описаниях обещают высокие урожаи и «уникальные» вкусовые качества.

Некоторые покупатели понимают, что столкнулись с обманом, уже после получения заказа — или позже, когда растения не дают обещанного результата. В отзывах пишут, что вместо редких культур приходят обычные черенки малины и смородины либо слабые саженцы, которые плохо приживаются.

В Общественной потребительской инициативе называют такую схему «технологическим мошенничеством». Глава организации Олег Павлов отмечает, что продавцы используют нейросети для создания убедительных, но вымышленных изображений растений, а затем продают под их видом обычный посадочный материал.

В обращении в МВД и Генпрокуратуру говорится о возможных нарушениях закона «О семеноводстве», правил защиты прав потребителей и признаках мошенничества. Отдельно подчеркивается, что схема остается выгодной из-за низких затрат и небольших сумм покупок — обычно 200−600 руб. Из-за этого многие покупатели не пытаются вернуть деньги.

Маркетплейсы заявляют, что усилили проверку таких товаров. В Ozon сообщили, что подозрительные карточки скрывают для модерации и требуют от продавцов заменить ИИ-изображения на реальные фото продукции. В Wildberries&Russ уточнили, что сверяют товары с государственным реестром разрешенных семян и блокируют продавцов при выявлении нарушений.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин связывает распространение таких схем с тем, что покупатели часто верят ярким картинкам и обещаниям продавцов, не проверяя, существует ли такое растение в реальности.

