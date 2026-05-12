Российские интернет-магазины и маркетплейсы фиксируют резкий рост трафика из ИИ-сервисов. Покупатели все чаще ищут товары, сравнивают цены и переходят на сайты ретейлеров не из обычного поиска, а через чат-боты и генеративные поисковые системы.

По данным StormWall, с января по апрель 2026 года объем такого трафика в российском e-commerce увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о переходах из ИИ-ассистентов, чат-ботов и сервисов на базе больших языковых моделей.

Тренд подтверждают и крупнейшие игроки рынка. В «М.Видео» сообщили, что за первые четыре месяца года трафик из генеративных поисковых систем и ИИ-ассистентов вырос на 29%. В Ozon отметили четырехкратный рост переходов из ИИ-сервисов по сравнению с концом 2025 года. В Henderson заявили, что конверсионный трафик от нейросетей за год вырос «в разы».

В «Яндексе» сообщили, что переходы из «Алисы AI» на сайты независимых магазинов и маркетплейсов с начала года выросли на 159%. По данным компании, «Алиса AI» сейчас дает больше всего ИИ-трафика для e-commerce в России, опережая ChatGPT, DeepSeek, Perplexity и GigaChat.

Участники рынка связывают тренд с быстрым развитием генеративного ИИ. Покупатели все чаще задают нейросетям конкретные запросы — подобрать товар, сравнить характеристики или найти выгодное предложение — и получают готовые ссылки на сайты магазинов.

Для бизнеса такой трафик особенно ценен. В ретейле отмечают, что покупатели, пришедшие через ИИ-ассистентов, обычно уже понимают, что ищут, и ближе к покупке. Поэтому вероятность конверсии здесь выше, чем в обычном поисковом трафике.

На фоне роста популярности ИИ начинается новая конкуренция — за видимость товаров в ответах нейросетей. Компании адаптируют каталоги, карточки товаров и отзывы под машинное считывание, чтобы ИИ-ассистенты чаще рекомендовали именно их продукцию.

Эксперты считают, что это открывает новые возможности для небольших интернет-магазинов. Если сайт хорошо подготовлен для генеративных систем, ИИ-ассистенты могут рекомендовать его товары наравне с предложениями крупных маркетплейсов.

Однако рост ИИ-трафика создает и новые проблемы. Ретейлерам приходится перестраивать инфраструктуру сайтов и готовить данные так, чтобы нейросети корректно считывали информацию о товарах. Кроме того, растет нагрузка на серверы из-за активности ИИ-ботов, которые массово анализируют страницы интернет-магазинов.

