Сельхозпроизводители попросили Минпромторг отменить обязательную маркировку молочной продукции для малого бизнеса. Внедрение системы привело к банкротствам, закрытию цехов и уходу фермеров в тень. Такие случаи уже фиксируют в Ленинградской области, Красноярском и Пермском краях, а также в Карелии.

Unsplash

Основная проблема — деньги. По данным ассоциации «Народный фермер», внедрение маркировки обходится примерно в 1 млн рублей при годовой выручке хозяйства в 2,5–3 млн. В отдельных случаях один код стоит до 30 рублей при оптовой цене бутылки молока около 60 рублей — фактически издержки вырастают на 50%.

К финансовым проблемам добавляются инфраструктурные. На отдаленных территориях отсутствует стабильный интернет, из-за чего фермеры не могут ввести продукцию в систему «Честный знак». Любые сбои оборачиваются порчей продукции и прямыми убытками. Дополнительный удар — гибель скота от пастереллеза. Потери оцениваются примерно в 90 тыс. голов.

Оператор системы маркировки (оператора системы маркировки) с критикой не согласен. В ведомстве утверждают, что активность фермеров не падает — объем введенной в оборот продукции за год вырос почти на 9%. Контролирующие органы подчеркивают, что строгий учет позволил сократить расхождения между сырьем и готовой продукцией с 30% практически до нуля, защитив рынок от небезопасной продукции.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.