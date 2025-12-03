Правительство России утвердило обязательную цифровую маркировку для всего рынка радиоэлектроники — от смартфонов и ноутбуков до розеток и светильников. Согласно постановлению, система будет внедряться поэтапно: регистрация участников начнется с 1 марта 2026 года, а полномасштабный оборот промаркированной продукции должен быть налажен к 1 марта 2027 года.

Freepik

Штрихкод необходимо будет наносить на товар или его упаковку так, чтобы он оставался читаемым на протяжении всего жизненного цикла изделия. Оператором системы, как и в ходе предшествующего эксперимента, выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который с 1 мая 2026 года будет предоставлять коды маркировки по цене 50 копеек за штуку.

В ЦРПТ уверяют, что нововведение практически не скажется на конечной цене для потребителя — влияние оценивается менее чем в 0,4%, а дополнительные доходы легального бизнеса от вытеснения контрафакта могут превысить 9 млрд руб. в год.

Однако участники рынка указывают на более глубокие структурные проблемы. Главной из них остается использование иностранных электронных компонентов под видом российских. Эксперты считают, что без введения обязательной отчетности производителей о происхождении каждой детали одна лишь маркировка конечного устройства проблему контрафакта не решит.

Кроме того, остаются открытыми вопросы координации с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Производители опасаются, что если не будет налажен обмен данными между национальными системами, возникнет перекос, при котором российские компании понесут издержки, а продукция из других стран ЕАЭС будет поступать без маркировки, искажая конкурентную среду.

Хотя маркировка и является значимым шагом к повышению прозрачности рынка, ее эффективность будет напрямую зависеть от способности регулятора одновременно решать более фундаментальные вопросы — от контроля за цепочкой поставок комплектующих до международной гармонизации правил.