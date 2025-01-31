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Марсоход обнаружил жуткие особенности на Марсе, не похожие ни на что на Земле

Хотя Марс холодная, необитаемая планета, там скрывается то, чего никогда не увидеть на Земле. На Марсе есть лишь тонкая, непрочная атмосфера, и большую ее часть (95%) составляет углекислый газ. Когда наступает марсианская зима, CO2 замерзает и образует толстый слой льда на земле в полярных областях. Он лежит в спящем состоянии в течение нескольких месяцев, а потом извергается в виде гейзеров, образуя паукообразные пятна.

С приближением весны температура постепенно повышается и солнечный свет проходит через полупрозрачный замерзший слой CO2. Нагревающийся грунт сублимирует замерзший CO2 в пар, который накапливается под твердым CO2. В итоге газ выходит через слабые места во льду. Он может извергаться в виде гейзеров, которые выбрасывают темный материал на замерзшую поверхность.

На этом снимке HiRISE показаны различные темные формы и яркие пятна на песчаных дюнах в районе Северного полюса Марса.

Камера HiRISE на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата NASA сделала изображение гейзеров на Марсе в октябре 2018 года. Некоторые из них извергаются и создают темные пятна размером до 1 км в диаметре. Они подпитываются значительной энергией и могут извергаться со скоростью до 160 км/ч. Иногда извержения приводят к образованию темных областей подо льдом, напоминающих пауков.

Исследователи называют эти особенности паукообразной или паучьей местностью. Они встречаются в скоплениях, которые придают поверхности морщинистый вид. Ученые NASA воссоздали эти узоры в лабораторных испытаниях, чтобы понять процессы, лежащие в основе их формирования.

«Пауки сами по себе являются странными и красивыми геологическими образованиями», — сказала Лорен МакКеон из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Процесс, объясняющий, как цикл CO2 создает эти особенности, называется моделью Кейффера. Хью Кейффер работал в Геологической службе США, когда в 2006 году он и его коллеги опубликовали в журнале Nature статью, в которой объяснялась модель, под названием «Струи CO2, образованные путем сублимации под полупрозрачным слоем льда в сезонной южной полярной шапке Марса».

«Мы предполагаем, что сезонная ледяная шапка образует непроницаемую, полупрозрачную пластину льда из CO2, которая сублимируется от основания, накапливая под пластиной газ высокого давления, — пишут Кейффер и его соавторы в своей статье. — Этот газ поднимает лед, который в конечном итоге трескается, образуя высокоскоростные выбросы CO2, которые выпускают струи размером с песчинки, образуя пятна и разрушая каналы».

Художественное представление гейзеров на южном полюсе Марса в начале южной весны. (NASA/JPL-Caltech/Университет штата Аризона/Рон Миллер)

Когда дело касается гейзеров CO2 и природных узоров, которые они создают, у Марса есть то, чего нет у Земли. «Эти процессы не похожи ни на какие наблюдаемые на Земле», — утверждают авторы статьи 2006 года.

Изучение Марса постоянно продолжается. Марсоход Curiosity от NASA исследует его с 2012 года и недавно обнаружил доказательства существования на поверхности древних прудов и озер, свободных ото льда. Он выявил небольшие неровности, похожие на те, что можно увидеть на песчаных ложах озер на Земле.

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