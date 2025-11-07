Акционеры компании Tesla официально утвердили рекордный компенсационный пакет для своего генерального директора, миллиардера Илона Маска, который в перспективе может принести ему до $1 трлн. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, это решение было поддержано более 75% голосовавших инвесторов, которые согласились с его стратегией трансформации производителя электромобилей в лидера в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

Фактическая стоимость пакета после всех необходимых корректировок составит около $878 млрд, что, тем не менее, является крупнейшей выплатой руководителю компании в мировой истории. Важно отметить, что Маск не получает фиксированной зарплаты в Tesla, а его вознаграждение полностью привязано к результатам работы компании.

Новый десятилетний план выплат, предложенный советом директоров в начале сентября, предусматривает достижение Tesla ряда амбициозных целей. Ключевым условием является рост рыночной капитализации компании с текущих $1,4 трлн до $8,5 трлн.

Помимо этого, компания должна наладить выпуск 20 млн автомобилей, произвести и продать 1 млн человекоподобных роботов, а также запустить в коммерческую эксплуатацию 1 млн единиц роботакси.

В случае успешного выполнения всех условий доля Маска в капитале Tesla может возрасти примерно до 25%. Ранее совет директоров предупредил, что без утверждения этого пакета Маск, который уже является самым богатым человеком в мире, может покинуть компанию.

Показателем уверенности Маска в будущем Tesla также стала его личная покупка в сентябре более 2 млн акций компании на сумму около $1 млрд через принадлежащий ему траст Elon Musk Revocable Trust.