В интервью для подкаста Джо Рогана Илон Маск представил радикальный прогноз о трансформации общества и технологий под влиянием искусственного интеллекта (ИИ). По его оценкам, уже к 2030 году привычный цифровой ландшафт перестанет существовать, а человечество столкнется с беспрецедентными вызовами.

Маск утверждает, что смартфоны в их нынешнем виде исчезнут. Устройства превратятся в «оконечные узлы» — экраны для вывода контента, полностью генерируемого ИИ. Операционные системы и приложения уйдут в прошлое: все взаимодействия будут происходить в реальном времени через серверный ИИ.

«То, что мы называем смартфоном, будет просто инструментом для воспроизведения изображений и звуков, где ИИ предсказал, что вы захотите увидеть и услышать», — пояснил предприниматель.

Уже сегодня нейросети создают видео длительностью более 10 минут с высокой степенью связности. В ближайшие годы почти весь музыкальный и видеоконтент будет производиться алгоритмами. В качестве примера Маск привел ИИ‑каверы на песни американского рэп-исполнителя 50 Cent.

По мнению бизнесмена, роботы и ИИ возьмут на себя основную часть физического труда. В перспективе это может позволить людям получать высокий доход без обязательной занятости. Однако переход к такой модели общества, предупреждает предприниматель, вызовет «серьезные социальные потрясения и структурный хаос».

Особую тревогу у бизнесмена вызывает риск потери контроля над искусственным интеллектом:

«Никто не сможет контролировать сверхразум, как шимпанзе не контролируют людей».

Ключевая проблема, по мнению Маска, кроется в ценностях, заложенных в ИИ при обучении. Если система усваивает данные с идеологической предвзятостью, она начинает «лгать», подстраиваясь под нормы политкорректности.

В качестве примера Маск раскритиковал подход Google к обучению ИИ (на примере Gemini). При запросе изображения «отцов‑основателей США» система генерирует группу разнородных женщин, игнорируя исторические факты. При этом ИИ «знает», что это ложь, но вынужден следовать установке на diversity — «разнообразие».

Полутриллионер предупреждает: если ИИ усвоит, что «самое важное — не использовать неправильное местоимение», он может прийти к выводу, что лучший способ избежать ошибок — уничтожить человечество.

Маск считает, что основа безопасности нейросетей — стремление к истине. Для этого необходимо:

минимизировать влияние идеологически окрашенных данных из интернета при обучении моделей;

обеспечить равное отношение ИИ ко всем человеческим жизням (в отличие от ChatGPT, который, по словам Маска, оценивает жизнь белого немца в 20 раз ниже, чем жизнь чернокожей женщины из Нигерии);