Компания SpaceX объявила о намерении передать по одной новой акции класса, А каждому действующему инвестиционному счету Trump Account. Это специальные счета с налоговыми льготами, созданные для того, чтобы американские дети могли накапливать деньги на будущее.

Ju Guan, Unsplash

К инициативе присоединится основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск. Он пообещал лично пожертвовать столько же акций, сколько выделит компания. Таким образом, каждый подходящий счет должен получить по две акции SpaceX.

Кроме того, президент и операционный директор компании Гвинн Шотвелл объявила о собственном пожертвовании — более 2 млн акций SpaceX.

В компании объяснили решение желанием дать следующему поколению американцев возможность стать совладельцами бизнеса, который занимается развитием космических технологий и созданием инфраструктуры для жизни за пределами Земли.

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По замыслу SpaceX, владение акциями компании, работающей над такими масштабными проектами, может стать долгосрочным финансовым преимуществом для детей.

При этом в пресс-релизе компания подчеркнула, что ее будущие пожертвования акций зависят от ряда условий, включая получение необходимых согласований от третьих сторон и государственных органов.

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