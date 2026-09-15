Илон Маск рассказал, что поселился в трейлере Airstream в Мемфисе рядом со строящейся инфраструктурой xAI для искусственного интеллекта. По словам предпринимателя, теперь он спит буквально в нескольких шагах от серверов и не тратит время на дорогу до стройплощадки.

Mitchell Luo, Unsplash

О своем нынешнем жилье Маск рассказал 14 сентября на мероприятии подкаста All-In, назвав трейлер своим «дворцом». Президент SpaceX Гвинн Шотвелл подтвердила, что предприниматель действительно проводит много времени на площадке в Мемфисе: по ее словам, он «спит на заводском полу» и помогает строить новые объекты.

Речь идет о расширении дата-центра Macrohard в Теннесси. Компания наращивает вычислительные мощности для работы с ИИ и стремится как можно быстрее ввести в эксплуатацию дополнительные GPU. SpaceX поглотила xAI в начале 2026 года, после чего развитие вычислительной инфраструктуры стало частью более масштабных планов объединенной компании.

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Трейлер рядом с серверами вполне вписывается в привычный стиль работы Маска. После покупки Twitter в 2022 году он ночевал в штаб-квартире компании в Сан-Франциско, а в Техасе несколько лет жил в арендованном доме стоимостью около $50 тыс. неподалеку от космодрома SpaceX Starbase.

При этом рядом со Starbase у Маска есть сборный дом Boxabl. Сам предприниматель ранее говорил, что использует его для гостей, а не как собственное постоянное жилье.

На том же мероприятии Маска спросили, почему Tesla и SpaceX до сих пор остаются отдельными компаниями. Он не исключил их возможного объединения и отметил, что они уже активно сотрудничают, однако конкретных планов не раскрыл. Ни Tesla, ни SpaceX возможную сделку пока не подтверждали.

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