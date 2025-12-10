Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в новом интервью дал честную оценку своей работе в команде президента США Дональда Трампа — и она не блестящая, пишет Business Insider. Возглавив Министерство по вопросам эффективности государственного управления (DOGE) в январе 2025 года, бизнесмен думал, что спасет бюджет страны, но все оказалось не так просто.

Freepik

«Все тогда казалось каким-то нереальным, я не мог поверить, что нахожусь там», — вспоминает Маск о начале своего пути в роли главного по эффективности.

Он пришел в DOGE с грандиозной целью — сэкономить для бюджета страны по меньшей мере $2 трлн, но бюрократическая реальность быстро внесла коррективы в его планы.

«Добились ли мы успеха? В некоторой степени», — заявил Маск, признав, что его команде удалось лишь немного «подчистить» госрасходы. Вместо запланированных триллионов DOGE удалось сэкономить лишь $150 млрд и прекратить финансирование многих проектов, «которые на самом деле не имели смысла и были совершенно бесполезными».

Главный вопрос Маску от ведущей подкаста Кэти Миллер поставил его в тупик: «Повторили бы вы этот опыт?». После паузы и вздоха последовал честный ответ: «Скорее всего, нет… Я бы занимался своими компаниями, а машины — они бы не горели».

Эта «подработка» дорого обошлась бизнесмену: акции Tesla летели вниз, а сам Маск из-за своей работы с администрацией Трампа стал мишенью для критики. Инвесторы били тревогу, что он слишком распыляется, забыв про электромобили.

Но все изменилось, как только Маск ушел из DOGE весной. Акции Tesla тут же ожили, показав рост более 17% в этом году, а его собственные отношения с Трампом, пройдя через публичную ссору, неожиданно наладились — вплоть до приглашения на VIP-ужин в Белый дом с саудовским принцем.