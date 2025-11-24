Министерство по вопросам эффективности государственного управления (DOGE) при администрации президента США Дональда Трампа было фактически распущено за восемь месяцев до официального окончания своих полномочий, которые должны были истечь в июле 2026 года, пишет Reuters.

Freepik

Эта инициатива, изначально представленная как ключевой инструмент сокращения государственного аппарата и бюрократии, завершила свою деятельность без предоставления верифицируемых доказательств заявленной экономии в десятки миллиардов долларов.

Агентство, активно работавшее в начале второго срока Трампа, постепенно прекратило существование как централизованная структура. По заявлению директора Управления кадровой службы Скотта Купора, многие функции DOGE были переданы Управлению человеческими ресурсами федерального правительства. Одновременно с этим была отменена инициатива по заморозке найма государственных служащих — одна из отличительных черт политики DOGE.

Наиболее заметные сотрудники DOGE перешли на новые должности в правительстве:

● Джо Геббиа, соучредитель Airbnb, возглавил Национальную студию дизайна, занимающуюся улучшением визуального оформления государственных веб-сайтов

● Закари Террелл и Рейчел Райли заняли руководящие позиции в Министерстве здравоохранения и социальных служб и Управлении военно-морских исследований соответственно

● Джереми Левин, участвовавший в упразднении Агентства США по международному развитию, теперь курирует вопросы международной помощи в Госдепартаменте

Закрытие DOGE произошло на фоне публичного конфликта между Илоном Маском, изначально курировавшим это подразделение, и администрацией Трампа в мае, после которого Маск покинул Вашингтон. Несмотря на громкую PR-кампанию с использованием символики (включая демонстрацию бензопилы как символа борьбы с бюрократией), агентство не смогло предоставить детальных публичных отчетов, которые позволили бы независимым экспертам проверить заявления о многомиллиардной экономии.

При этом отдельные инициативы DOGE продолжают реализовываться в модифицированном виде, включая разработку приложений на основе искусственного интеллекта для анализа нормативных актов, а в нескольких штатах под руководством республиканцев создаются аналогичные местные организации.