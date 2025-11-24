Новости

DOGE: громкий проект США закрыт раньше срока

Министерство по вопросам эффективности государственного управления (DOGE) при администрации президента США Дональда Трампа было фактически распущено за восемь месяцев до официального окончания своих полномочий, которые должны были истечь в июле 2026 года, пишет Reuters. 

Freepik

Эта инициатива, изначально представленная как ключевой инструмент сокращения государственного аппарата и бюрократии, завершила свою деятельность без предоставления верифицируемых доказательств заявленной экономии в десятки миллиардов долларов.

Агентство, активно работавшее в начале второго срока Трампа, постепенно прекратило существование как централизованная структура. По заявлению директора Управления кадровой службы Скотта Купора, многие функции DOGE были переданы Управлению человеческими ресурсами федерального правительства. Одновременно с этим была отменена инициатива по заморозке найма государственных служащих — одна из отличительных черт политики DOGE.

Наиболее заметные сотрудники DOGE перешли на новые должности в правительстве:

● Джо Геббиа, соучредитель Airbnb, возглавил Национальную студию дизайна, занимающуюся улучшением визуального оформления государственных веб-сайтов

● Закари Террелл и Рейчел Райли заняли руководящие позиции в Министерстве здравоохранения и социальных служб и Управлении военно-морских исследований соответственно

● Джереми Левин, участвовавший в упразднении Агентства США по международному развитию, теперь курирует вопросы международной помощи в Госдепартаменте

Закрытие DOGE произошло на фоне публичного конфликта между Илоном Маском, изначально курировавшим это подразделение, и администрацией Трампа в мае, после которого Маск покинул Вашингтон. Несмотря на громкую PR-кампанию с использованием символики (включая демонстрацию бензопилы как символа борьбы с бюрократией), агентство не смогло предоставить детальных публичных отчетов, которые позволили бы независимым экспертам проверить заявления о многомиллиардной экономии.

При этом отдельные инициативы DOGE продолжают реализовываться в модифицированном виде, включая разработку приложений на основе искусственного интеллекта для анализа нормативных актов, а в нескольких штатах под руководством республиканцев создаются аналогичные местные организации.

