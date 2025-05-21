Американский предприниматель Илон Маск заявил в последнем своем интервью о своей приверженности Tesla и намерении сократить участие в DOGE (Департаментt государственной эффективности США), чтобы сосредоточиться на компании. Ранее он упомянул, что его связь с правительством негативно влияет на бизнес, что совпало с протестами и падением акций Tesla. Вот пять основных выводов, которые можно сделать из выступлений Маска в СМИ во вторник.

Гендиректор Tesla в течение следующих пяти лет

День Маска в СМИ начался с видеоинтервью с Мишалом Хусейном из Bloomberg на Экономическом форуме в Катаре, где он подтвердил, что останется генеральным директором Tesla в течении пяти лет.

Инвесторы призвали Маска сосредоточиться на Tesla после того, как его деятельность в сфере DOGE вызвала протесты и бойкоты. В то время компания столкнулась с растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей, таких как BYD, и с падением продаж в Европе.

Дэн Айвз, аналитик Wedbush Securities и сторонник автомобильного бизнеса предпринимателя, в марте отметил: «Tesla переживает кризис, и единственный человек, способный это исправить, — Маск». Он также добавил, что, отвлекаясь на DOGE, глава компании стал игнорировать свою основную роль в Tesla с момента возвращения президента США Дональда Трампа на этот пост, это привело к трансформации фирмы в политический символ, что негативно на ней сказывается.

Много денег в политические кампании

В интервью Хусейну Маск сообщил, что планирует сократить свои расходы на политические цели. «Что касается политических затрат, в будущем я намерен делать это гораздо реже, — отметил Маск. — Мне кажется, я уже сделал достаточно».

Он также добавил, что будет готов снова участвовать в финансировании политики, если посчитает это оправданным. Маск потратил по меньшей мере $277 млн на поддержку президента Дональда Трампа и других республиканских кандидатов на выборах прошлого года, что сделало его одним из главных сторонников Трампа.

В прошлом месяце Трамп сообщил журналистам, что ему на самом деле не требуется Маск в его администрации. «Илон сделал огромную работу. Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он просто мне нравится», — сказал Трамп 10 апреля.

Роботакси Tesla будут работать по геозонированию

На протяжении двух часов американский предприниматель обсуждал с Дэвидом Фабером из CNBC тему роботакси Tesla. В начале месяца компания BI провела тест-драйв системы Full Self-Driving (FSD), во время которого автомобиль под контролем водителя проехал на красный свет на одном из перекрестков в Сан-Франциско. Маск отреагировал на этот инцидент, отметив, что при запуске сервиса в Остине их роботакси будут ограничены определенными районами, чтобы избегать небезопасных условий на дороге.

Uber Tesla не нужен

В интервью CNBC он отметил, что Tesla не нуждается в покупке Uber, поскольку у его компании уже есть собственный парк автономных машин. «Это не нужно, потому что у нас есть миллионы автомобилей, способных работать автономно», – заявил он.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи в феврале высказал мнение, что не хочет конкурировать с Tesla. Он подчеркнул, что сотрудничество с этой компанией приносило бы больше прибыли, если бы ее автомобили могли одновременно использоваться как в Uber, так и в своей сети. Хосровшахи выразил надежду на то, что его аргументы убедят Tesla наладить сотрудничество.

Слияние Tesla и xAI не исключено

На вопрос о возможности слияния Tesla и xAI, Маск ответил, что «все возможно», однако добавил, что «таких планов в данный момент нет», подчеркнув, что для этого потребуется поддержка акционеров автопредприятия.

xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, основана в 2023 году. Еще раньше, в 2015 году, Маск был соучредителем OpenAI вместе с Сэмом Альтманом, но в 2018 году покинул совет директоров этой организации.

В январе 2025 года Маск объявил в прямом эфире, что чат-бот xAI Grok, будет встроен в автомобили Tesla, хотя конкретная дата его запуска не была названа. «Скоро Grok появится в Tesla, так что вы сможете просто говорить с вашим автомобилем и задавать ему любые вопросы», — сказал он в эфире.