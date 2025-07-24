Американский предприниматель Илон Маск рассчитывает, что потенциальные инвестиции Tesla Inc. в его стартап в области искусственного интеллекта xAI предложат акционеры производителей электромобилей.

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«Акционеры могут выдвигать любые предложения», — заявил Маск на телефонной конференции Tesla, отвечая на вопрос об инвестициях в xAI.

В июле бизнесмен заявил, что голосование по возможным инвестициям состоится, но точную дату не назвал. Годовое собрание акционеров Tesla запланировано на 6 ноября.

Компания xAI, созданная в начале 2023 года, пока не добилась признания среди корпоративных клиентов и разработчиков, в отличие от конкурентов OpenAI и Anthropic. Однако ее чат-бот Grok стал популярным благодаря успешной интеграции с платформой X (которая тоже принадлежит Маску).

Tesla уже тесно сотрудничает с xAI. Производитель продает стартапу свои аккумуляторы Megapack. Компания также внедряет Grok в свои автомобили.

Ранее «Инк» писал, что Маск продаст долг на $5 млрд для своей компании xAI через банк Morgan Stanley.