Илон Маск продаст долг на $5 млрд для своей компании xAI, специализирующейся на искусственном интеллекте, через банк Morgan Stanley, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Финансирование может помочь Маску продолжать активно инвестировать в инфраструктуру ИИ, пока он строит центр обработки данных в Мемфисе.
По данным источников, долговой пакет включает в себя кредит с плавающей процентной ставкой, кредит с фиксированной процентной ставкой и размещение обеспеченных облигаций xAI.
Полученные средства пойдут на общие корпоративные цели, а обязательства должны быть выполнены до 17 июня.
Маск также привлек $650 млн для Neuralink и продает акции xAI на $300 млн.
На прошлой неделе Маск завершил работу на посту куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) на фоне проблем в бизнесе.