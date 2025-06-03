Илон Маск продаст долг на $5 млрд для своей компании xAI, специализирующейся на искусственном интеллекте, через банк Morgan Stanley, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Финансирование может помочь Маску продолжать активно инвестировать в инфраструктуру ИИ, пока он строит центр обработки данных в Мемфисе.

По данным источников, долговой пакет включает в себя кредит с плавающей процентной ставкой, кредит с фиксированной процентной ставкой и размещение обеспеченных облигаций xAI.

Полученные средства пойдут на общие корпоративные цели, а обязательства должны быть выполнены до 17 июня.

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Маск также привлек $650 млн для Neuralink и продает акции xAI на $300 млн.

На прошлой неделе Маск завершил работу на посту куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) на фоне проблем в бизнесе.