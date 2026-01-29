Компания Tesla официально сообщила о стратегическом шаге: она инвестирует $2 млрд в компанию xAI, стартап в области искусственного интеллекта, основанный Илоном Маском и создавший чат-бота Grok. Это решение следует за недавним объявлением xAI о привлечении $20 млрд в рамках раунда финансирования серии E.

Среди других известных инвесторов xAI уже фигурировали Valor Equity Partners, Fidelity, Катарское инвестиционное управление, а также технологические гиганты Nvidia и Cisco, выступающие в роли стратегических партнеров. Инвестиция Tesla, таким образом, укрепляет финансовую и стратегическую коалицию вокруг проекта Маска.

Это решение принималось на фоне неоднозначной позиции акционеров Tesla. В ноябре прошлого года на голосовании по необязательной к исполнению резолюции, разрешающей совету директоров санкционировать подобные инвестиции, формальное большинство голосов было «за». Однако с учетом воздержавшихся, которые по уставу Tesla приравниваются к голосам «против», предложение считалось отклоненным. Несмотря на это, руководство компании продолжило двигаться в выбранном направлении.

В официальном письме акционерам Tesla обосновала свою инвестицию, сославшись на Генеральный план компании (часть IV). В нем говорится о создании продуктов и сервисов, внедряющих ИИ в физический мир. В то же время xAI позиционируется как разработчик передовых цифровых решений, таких как большая языковая модель Grok.

«В этом контексте и в рамках более широкой стратегии <…> Tesla и xAI также заключили рамочное соглашение в связи с инвестициями», — отмечается в письме.

Компании подчеркнули, что соглашение построено на уже существующем сотрудничестве. Tesla, например, поставляет аккумуляторы Megapack для энергообеспечения дата-центров xAI, а чат-бот Grok уже интегрирован в интерфейс некоторых автомобилей Tesla. Также, по данным Bloomberg, xAI в разговорах с инвесторами упоминала о разработках в области ИИ для человекоподобных роботов, что напрямую пересекается с проектом Optimus от Tesla.

Во время отчетной телеконференции Маск пояснил логику решения, отметив, что Tesla способна на многое самостоятельно, но партнерство с xAI может ускорить прогресс в ключевых областях. «Именно поэтому мы пошли на такие инвестиции. Потому что это часть стратегической инициативы», — заявил он.

В письме акционерам Tesla также рассказала о других приоритетах в области физического ИИ и робототехники, включая развитие робота Optimus, полуавтоматических грузовиков и автономных систем. Компания подтвердила, что в этом году ожидаются очень значительные капитальные затраты, направленные на реализацию этих амбициозных планов.

Ожидается, что сделка по инвестициям Tesla в xAI будет окончательно завершена в первом квартале 2026 года.

