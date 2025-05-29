Бизнесмен и миллиардер Илон Маск завершил работу на посту куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Об этом он сообщил в соцсети Х. Bloomberg со ссылкой на источника в Белом доме отметил, что Маск начал процесс увольнения 28 мая и представил свой уход как решение, принятое им самостоятельно при поддержке президента США Дональда Трампа.

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Решение совпало с критикой Маском ключевого законопроекта Трампа — налоговой реформы One Big Beautiful Bill, которая, по его мнению, недостаточно сокращает дефицит бюджета. Его компания Tesla также выступила против отмены налоговых льгот на чистую энергию, от которых автопроизводитель выигрывал в последние годы. Это вызвало напряженность, поскольку республиканцы в Конгрессе настаивают на сокращении таких льгот.

Инициатива DOGE, запущенная Маском, привела к ликвидации нескольких агентств и сокращению десятков тысяч госслужащих. При этом изначально Маск обещал сэкономить $2 трлн, затем снизил цель до $1 трлн, а позже — до $150 млрд. Срок работы Doge был установлен до 4 июля 2026 года. Маск ранее пошутил, что проект станет «образом жизни», сравнив его с буддизмом.

Работа Маска вызвала споры: проект критиковали за отсутствие прозрачности, а его самого — за конфликт интересов, учитывая контракты его компаний с правительством. DOGE столкнулся с судебными исками из-за превышения полномочий и доступа к данным.

Политическая активность Маска негативно сказалась на его бизнесе: продажи Tesla упали до трехлетнего минимума, акции обвалились, а автомобили, шоурумы и зарядные станции компании стали мишенями протестов.