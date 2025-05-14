Саудовская Аравия одобрила использование спутникового интернета Starlink от SpaceX для авиации и морских перевозок, заявил глава компании Илон Маск на саммите в Эр-Рияде, где присутствовали президент США Дональд Трамп, наследный принц Мохаммед бин Салман и лидеры Big Tech, включая Сэма Альтмана (OpenAI) и Энди Джесси (Amazon). Об этом сообщает Bloomberg.

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Starlink, сеть из тысяч спутников на низкой орбите, предоставляет широкополосный интернет по всему миру. Неясно, будет ли сервис в Саудовской Аравии доступен для частных пользователей или ограничится авиацией и судоходством.

В регионе Starlink уже работает в Катаре, Бахрейне и Иордании, а Qatar Airways внедряет его на борту Boeing 777. Ранее в мае Демократическая Республика Конго разрешила использование Starlink, а в Италии обсуждается контракт на €1,5 млрд для систем правительственной и военной связи.

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Сделка стала частью инвестиционных соглашений с Саудовской Аравией. По итогам переговоров Трамп заявил о привлечении в американскую экономику $1 трлн. Bloomberg отмечает, что озвученная республиканцем цифра «не выдерживает никакой критики»: общая сумма объявленных на конференции сделок не превышает $300 млрд, а Белый дом сообщил о намерении Саудовской Аравии инвестировать $600 млрд.